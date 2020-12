Calciomercato Milan/ Soumarè o Kone i nomi per il centrocampo di Pioli?

Sono molti i temi al centro dell’attenzione per quanto riguarda il calciomercato Milan: la capolista finora ha fatto benissimo, ma se si vorrà davvero dare l’assalto allo scudetto servirà qualche uomo in più da mettere a disposizione di Stefano Pioli, sia in difesa sia a centrocampo. Nel reparto arretrato si parla molto di due nomi, cioè quelli di Simakan dello Strasburgo e Kabak dello Schalke 04, con il primo che potrebbe essere in pole position anche se non sono da escludere pure altre possibilità. Oggi però il quotidiano Tuttosport ha approfondito soprattutto la questione relativa alla mediana, altro settore del campo nel quale attualmente il Milan ha titolari eccellenti, ma la coperta corta in vista di mesi che si annunciano molto intensi, soprattutto se i rossoneri dovessero fare strada in Coppa Italia e poi in Europa League. A centrocampo dunque per il Milan capolista della Serie A i nomi caldi sono quelli di Boubakary Soumarè del Lille e di Koaudio Kone del Tolosa.

CALCIOMERCATO MILAN: PER IL CENTROCAMPO SI GUARDA IN FRANCIA

Il calciomercato Milan dunque nella imminente sessione di gennaio, che andrà da lunedì 4 fino a lunedì 1° febbraio (perché il 31 gennaio cade di domenica), si intreccerà molto frequentemente con la Francia. Non sono due nomi del tutto nuovi, perché di Boubakary Soumarè e di Koaudio Kone si parla già da qualche tempo, in quanto rispondono alla perfezione all’identikit tracciato da Elliott per i nuovi acquisti del Milan: giovani di sicuro talento e grandi prospettive potenziali, ma che non abbiano costi proibitivi – necessità d’altronde per tutti in epoca di Coronavirus. Bisogna capire se l’eventuale acquisto di Kone possa esserci già a gennaio o eventualmente farlo slittare in estate, mentre Soumarè potrebbe essere un nome forse più facilmente spendibile nell’immediato. C’è però anche un altro nome accostato al Milan nelle ultime ore per la mediana di Stefano Pioli ed è quello di Riqui Puig del Barcellona. Il centrocampista, che ha già una discreta esperienza in prima squadra, potrebbe a sua volta rispondere all’identikit e far comodo alla mediana rossonera. Ci saranno sviluppi?



