CALCIOMERCATO MILAN/ Spuntano Casale e Puig nell’elenco degli obiettivi

Il calciomercato invernale non ha sin qui portato cambiamenti significativi in casa Milan sebbene il tecnico Pioli abbia fatto sapere che i suoi dirigenti potrebbero ancora muoversi cogliendo eventuali occasioni. Intanto però non mancano i nomi sul taccuino dei rossoneri per migliorare l’organico ed in ottica difesa nelle scorse ore è emerso il nome di Nicolò Casale, ventitreenne sotto contratto con l’Hellas Verona fino al giugno del 2026.

Per Casale si registra l’interesse di diversi club come anche il Napoli ma il problema principale riguarda come di consueto la formula dell’eventuale trasferimento con i lombardi a spingere ancora una volta per il prestito con diritto di riscatto. I gialloblu non sembrano affatto disposti ad accettare questo tipo di condizione, negando quindi la cessione a titolo temporaneo del centrale preferendo piuttosto aspettare di ricevere un’ulteriore offerta.

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Il Milan potrebbe muoversi non solo per questa finestra di calciomercato invernale ma anche ragionando in ottica estate. Uno che potrebbe rientrare nell’elenco dei possibili nuovi innesti è Riqui Puig, ventiduenne di proprietà del Barcellona. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sport, il centrocampista spagnolo non è uno dei preferiti del tecnico Xavi che sarebbe disposto a privarsene senza troppi drammi. Per Puig si segnala la concorrenza anche di altri club come l’Inter.

