CALCIOMERCATO MILAN/ Tadic obiettivo concreto, ecco quanto guadagnerebbe

CALCIOMERCATO MILAN, L’OFFERTA PER TADIC

Migliorare il secondo posot conquistato lo scorso anno sarà difficile per il Milan nella prossima stagione ma per puntare alla vetta i rossoneri stanno lavorando sul calciomercato così da rafforzare la loro rosa. Come vi abbiamo raccontato anche nelle ultime ore, i dirigenti del club di Milanello avrebbero messo nel mirino Dusan Tadic, centrocampista offensivo di proprietà dell’Ajax. Il contratto del trentaduenne serbo con i Lancieri scadrà nel giugno del 2023 ed il Milan, stando a quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb, si sarebbe già fatta avanti con il calciatore ed il suo entourage proponendogli un aumento dell’ingaggio arrivando fino a 3 milioni di euro a stagione per tre anni, raddoppiando di fatto quanto attualmente percepito in Olanda. Un’offerta questa che potrebbe essere davvero allettante per Tadic, già avanti con gli anni e con la prospettiva di vivere un’avventura importante in un club prestigioso.

ISCO AL MILAN?/ Calciomercato news, piacciono anche James Rodriguez e Coutinho!

CALCIOMERCATO MILAN, BADE’ RESTA IN FRANCIA

Il Milan punta a rinforzare il proprio organico attraverso questo calciomercato estivo non considerando solo alementi già affermati ma analizzando anche profili di giovani interessanti in ottica futura. In questo senso si collocano i rumors che vorrebbero i rossoneri sulle tracce di Loic Badé, ventunenne di proprietà del Lens. Secondo quanto rivelato da RMCSport, il giocatore francese originario della Costa d’Avorio sarebbe tuttavia ormai vicino al trasferimento ad un’altra società rossonera, ovvero il Rennes, per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Reduce da 33 presenze collezionate tra campionato e Coppa lo scorso anno, il futuro di Badé non sarà quindi a Milano e non andrà dunque a rimpiazzare Alessio Romagnoli, per il quale non è da escludere un eventuale addio nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN/ Idea Schick per l'attacco ma ecco la richiesta del BayerTADIC AL MILAN?/ Calciomercato news, la trattativa deve ancora entrare nel vivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA