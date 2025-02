CALCIOMERCATO MILAN, BLITZ DI MENDES PER SBLOCCARE JOAO FELIX

Il calciomercato Milan non è ancora finito e durerà fino alle ultime ore della giornata di oggi con i dirigenti rossoneri che cercano un nuovo calciatore da inserire nel reparto offensivo a disposizione di Sergio Conceição. Il nome caldo è quello del portoghese Joao Felix che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare nelle ultime ore di mercato sulla base di un prestito gratuito con i rossoneri che non vorrebbero inserire un’opzione per il riscatto dopo l’aver chiuso la trattativa con il Feyenoord per Gimenez. Jorge Mendes, agente di Joao Felix, è a Londra per mediare con il Chelsea che vorrebbe far partire il calciatore solo a titolo definitivo o in prestito con un’obbligo di riscatto per rientrare nella spesa di 52 milioni di euro fatta in estate.

La volontà di Conceição è quella di avere un altro attaccante a disposizione ma la trattativa rimane molto complicata con Mendes che dovrà mediare per un accordo tra le due società che devono venirsi incontro per chiudere.

CALCIOMERCATO MILAN, OKAFOR È ANCORA SUL MERCATO E PUÒ PARTIRE

Situazione spinosa anche in uscita per il calciomercato Milan che, dopo aver cercato di cederlo al Lipsia, si trova in casa ancora un Noah Okafor con le valigie in mano ma senza destinazione. Il calciatore svizzero era destinato ad andare al Lipsia ma il club tedesco ha avuto un ripensamento quando tutto era fatto lasciando il Milan a mani vuote e con un attaccante in più che, al momento, non sta trovando spazio nella rosa dei rossoneri.

Le ultime ore di mercato, però, potrebbero cambiare la situazione con Okafor che vorrebbe partire per trovare più minutaggio e il Milan che ha aperto le porte anche ad un prestito che possa rivalutare un calciatore con buone qualità ma che non trova spazio nei rossoneri.