Calciomercato Milan/ Theo Hernandez ora vale 40-50 milioni: big rimangono in allerta

In vista della prossima sessione di calciomercato estiva, i tifosi rossoneri come pure la dirigenza dovrà tenere ben alta attenzione: sono infatti tanti i temi caldi a Milanello, tra arrivi e rinnovi importanti, sperabilmente a impatto minimo sulle casse del club, fino a pure addii imprevisti, come potrebbe essere quello di Theo Hernandez. Il terzino dopo tutto sta conducendo una stagione straordinaria e non dovremo sorprenderci se durante la prossima finestra di contrattazione qualche big potrebbe avvicinarsi al giocatore, arrivato in rossonero lo scorso mese di luglio. Questa è almeno l’opinione, più che condivisibile, dei colleghi della Gazzetta dello sport, che prevedono un’estate infuocata per l’esterno francese, sempre che il Milan non voglia alzare fin da subito un muro intorno al giocatore. Quello che è certo è le big del calcio europeo per il momento restano a guardare.

CALCIOMERCATO, THEO HERNANDEZ ORA VALE 40-50 MLN

Come detto prima, è assai probabile che Theo Hernandez finisca presto nel mirino di qualche big per la prossima sessione di calciomercato estivo; pure però bisognerà capire che vorrà fare club e giocatore stesso. A pesare in tal senso sono considerazioni di tipo economiche e politiche. Innanzitutto va detto che il Milan si è trovato tra le mani un vero jolly: pagato 20 milioni di euro questa estate, il terzino ora ne vale almeno 40-50 milioni e dunque potrebbe essere un’ottma carta per realizzare plusvalenza, lì dove eventualmente ce ne sarà bisogno. Pure per il giocatore e il club non hanno intenzione al momento di separarsi: il legame è forte, e sarà così anche a giugno, sempre che Maldini rimarrà in ufficio. E’ infatti proprio Paolo il punto di riferimento dell’ex Real Madrid e interlocutore decisivo per il suo approdo a Milanello: in caso di addio non è da escludere che dunque il rapporto si rompa. Per il momento però sia Milan che Theo Hernandez non hanno intenzione a compiere il divorzio: vedremo però che accadrà a Milanello con avvicinarsi del calciomercato di giugno.



