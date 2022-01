CALCIOMERCATO MILAN/ Tomori out, il punto sulla difesa e Gabbia

In casa Milan i piani e le strategie di calciomercato stanno prendendo una piega completamente diversa rispetto a quanto programmato dai dirigenti per l’immediato futuro. Nella giornata di ieri infatti Fikayo Tomori ha dovuto subire un intervento dopo l’infortunio patito contro il Genoa che lo terrà fermo ai box per diverso tempo. Nel comunicato ufficiale della società si può leggere: “AC Milan comunica che Fikayo Tomori è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri. L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Fikayo sta bene e inizierà da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni.”

Calciomercato Milan/ Castillejo in uscita, nuovi contatti col Monaco per Pellegri

A questo punto i rossoneri, considerando anche l’infortunio che sta tenendo fermo pure Simon Kjaer, hanno bisogno di un nuovo difensore centrale a cui affidarsi in questa fase dell’annata calcistica ma i problemi non mancano soprattutto a causa dell’elevata richiesta da parte dei vari club per lasciar partire i propri giocatori. Il Lille non ha voluto liberare Sven Botman per meno di 30 milioni di euro ed altre società non sono convinte di cedere i loro calciatori con la formula del prestito, formula questa preferita dal Milan vista pure la mancata qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

Bailly al Milan?/ Calciomercato: ecco il difensore, trattativa con lo United

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Il Milan avrebbe dunque bisogno di rinforzare il proprio reparto arretrato in questo freddo gennaio di calciomercato. In uscita però si segnala sempre Matteo Gabbia, ventiduenne che stando alle indiscrezioni avrebbe chiesto la cessione con l’intenzione di trovare maggior spazio in campo in un’altra squadra. Secondo i rumors più recenti sulle sue tracce si segnala la presenza della Sampdoria ed in queste ore sta emergendo pure la Salernitana nella corsa per aggiudicarselo.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Gabbia e Plizzari pronti a partire, la situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA