CALCIOMERCATO MILAN/ Tonali, a ore la firma: ecco la formula!

La telenovela Sandro Tonali potrebbe essere arrivata vicina alla conclusione per il Milan. Il centrocampista ha accettato una riduzione dell’ingaggio rispetto ai piani iniziali pur di restare in rossonero ed il Milan contestualmente ha trovato una formula in grado di soddisfare il Brescia e dare semaforo verde al trasferimento di Tonali a titolo definitivo in rossonero. Va ricordato che dopo la scadenza dei termini per il riscatto è ripartita da zero la trattativa con le Rondinelle e il Milan, che un anno fa pagò 10 milioni di euro per il prestito, è disposto a versarne nelle casse del Brescia altri 10 più il cartellino di Giacomo Olzer per chiudere la trattativa.

Una formula che ha acceso l’interesse del presidente Cellino, che ufficialmente chiede ancora 15 milioni per la parte cash per dare il suo definitivo benestare, ma la volontà ormai chiara del classe 2000 di giocare ancora nel Milan è valsa come un segnale decisivo. Massara e Maldini stanno lavorando per limare le ultime differenze e dare l’annuncio.

Fumata bianca prevista entro mercoledì 7, giorno del raduno delle Rondinelle. Tonali per restare in rossonero si taglierà l’ingaggio di circa 500.000 euro, cifra che ha convinto il Milan della volontà del calciatore e dunque ha portato i dirigenti ad accelerare le trattative con Cellino. Tonali primo tassello importante per Pioli che aspetta novità anche sul fronte del fantasista. Il Milan sta continuando a lavorare a fari spinti sulla pista James Rodriguez, pronto a versare nelle casse dell’Everton una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Per il colombiano sarebbe pronto un triennale a 6 milioni di euro netti a stagione, un contratto da vera star per provare a rilanciarsi ai massimi livelli e soprattutto per giocare la Champions League, che James non ha potuto vivere nella sua esperienza all’Everton e che il Milan ha invece appena riconquistato dopo 7 anni di assenza. Jorge Mendes ha proposto il calciatore al Milan ed entro questa settimana dovrebbe andare in scena un incontro per intavolare concretamente la trattativa.

