Calciomercato Milan/ Tra Simakan e Kabak spunta Ajer: tris di nomi in difesa

Al centro dell’attenzione per il calciomercato Milan c’è senza dubbio un difensore, che sarà la priorità nella sessione di gennaio. Sono tanti i nomi seguiti, ma già da tempi si parla di Mohamed Simakan e Ozan Kabak, che sembrano dunque essere in prima fila e anzi, secondo le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, Simakan sarebbe in questo momento in pole position rispetto a Kabak come principale obiettivo di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il fatto certo è che un difensore sarà la priorità a gennaio per il Milan, che già nella scorsa sessione aveva cercato un centrale in più per completare la sua rosa, senza riuscire ad arrivarci. Ora la squadra merita un rinforzo e la dirigenza è pronta ad accontentare Stefano Pioli, che spesso in difesa ha dovuto fare di necessità virtù a causa dei problemi che hanno colpito di volta in volta tutti i suoi difensori centrali, da Alessio Romagnoli a Simon Kjaer fino a Matteo Gabbia. Ci sarebbero in rosa Leo Duarte e Mateo Musacchio, ma sono entrambi in uscita e praticamente mai presi in considerazione.

CALCIOMERCATO MILAN: IN DIFESA SPUNTA AJER

Simakan dunque sembra favorito su Kabak come nome caldo in difesa per il calciomercato Milan, ma non sono le uniche due possibilità per Maldini e Massara, al lavoro per trovare il centrale giusto. Ecco dunque che un altro dei nomi caldi è quello di Kristoffer Ajer, difensore del Celtic contro cui il Milan ha giocato in Europa League. Centrale norvegese classe 1998, ha un contratto in scadenza nel 2022 e secondo Transfermakt ha un valore attuale di soli 4 milioni di euro oltre che uno stipendio contenuto, ideale per il Milan. Dal canto suo, Ajer naturalmente sarebbe fortemente attratto dai rossoneri, una destinazione che darebbe la svolta alla sua carriera e che potrebbe agevolare la trattativa. Fino a questo momento, in stagione Ajer ha totalizzato 24 presenze, difensore dunque titolare per il Celtic, ma soprattutto ha dimostrato di essere di un livello superiore, dunque il campionato scozzese gli va stretto. Il Milan ci pensa, vedremo se sarà proprio Ajer il rinforzo in difesa, beffando dunque sia Simakan sia Kabak, dei quali invece si parla già da diverse settimane. Ci sarà il sorpasso del nome nuovo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA