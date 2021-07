CALCIOMERCATO MILAN/ Ufficiale il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN, UFFICIALE BRAHIM DIAZ

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il numero 10.” In casa Milan la sessione di calciomercato attualmente in corso procede a gonfie vele avendo già speso una sessantina di milioni di euro per potenziare l’organico da mettere a disposizione di mister Pioli per la prossima stagione. Nelle scorse ore i rossoneri hanno inoltre completato l’operazione riguardante il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid dopo il prestito dell’anno passato. Il Milan ha ufficializzato il trasferimento come si legge in una nota pubblicata sul sito del club di Milanello: “COMUNICATO UFFICIALE: BRAHIM DÍAZ Il calciatore ha firmato un contratto con il Club rossonero.è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive didal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il.” Vlasic al Milan?/ Calciomercato news, il croato resta il candidato più abbordabile

CALCIOMERCATO MILAN, FIDUCIA NELLA DIRIGENZA

Il Milan si sta dando parecchio da fare in questa prima parte del calciomercato estivo soprattutto per quanto riguarda i movimenti in entrata. I rossoneri seguono con grande interesse Kaio Jorge del Santos e sembrano essere vicini all’acquisto di Nikola Vlasic dal CSKA di Mosca. Interpellato in esclusiva dalla redazione di Tuttomercatoweb, l’ex milanista Stefano Cuoghi ha parlato proprio del croato e del brasiliano confidando nell’operato dei dirigenti: “Vlasic? Ottimo giocatore, ci sarebbe semmai da vedere quanto tempo impiegherebbe per ambientarsi nel nostro campionato. Il Milan giocherà in Champions e ha bisogno di giocatori che si integrino in fretta. Ma se lo scelgono significa che sono state fatte tutte le valutazioni del caso. Mi fido di Massara e Maldini; si caratterizzano per i fatti, non per le parole. Kaio Jorge? Non lo conosco a fondo ma anche in questo caso mi ripeto: mi fido di Maldini e Massara, sanno scegliere i calciatori.”

