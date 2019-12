CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie: Donnarumma, aria di divorzio?

Il calciomercato del Milan dopo mesi difficilissimi dovrà essere impostato anche in chiave futura e Gigio Donnarumma potrebbe essere il primo big destinato ad avviare l’ennesima rivoluzione rossonera, in partenza. Questo perché le ultime delusioni patite sul campo, ultima la cinquina incassata domenica scorsa in casa dell’Atalanta, hanno portato Donnarumma a interrogarsi sulle prospettive che il club rossonero può offrirgli nell’immediato futuro. Senza considerare poi anche le prestazioni del numero uno, spesso condizionate dalle difficoltà della squadra e che potrebbero mettere a repentaglio il suo posto da titolare nella Nazionale di Roberto Mancini. Troppe incognite alle quali si aggiunge anche quella economica. Dopo le festività natalizie l’agente Mino Raiola si attiverà col Milan per cercare l’accordo sul rinnovo di un contratto già molto oneroso per le casse rossonere, con 6 milioni l’anno percepiti da Donnarumma. Contratto che il Milan vorrebbe ritoccare verso il basso, chiedendo un sacrificio al portiere che, a dispetto dei suoi vent’anni, ha già superato le 150 presenze in Serie A. Una richiesta che difficilmente Donnarumma e il suo entourage sosterranno, considerando le ricche offerte che potrebbero presto arrivare dalle big all’estero.

CALCIOMERCATO MILAN, SIRENE INGLESI PER GIGIO

Per Donnarumma infatti sarebbero pronte offerte che potrebbero quasi raddoppiare l’ingaggio attualmente percepito al Milan dal giovane numero uno. In particolare il Paris Saint Germain sarebbe da tempo pronto a fare carte false per assicurarsi l’arrivo di Gigio, ma ci sono anche sirene inglesi in ballo. In particolare Donnarumma sarebbe il sogno di Carlo Ancelotti, che per disegnare a lungo termine il suo nuovo Everton vorrebbe affidarsi ad alcuni top player della Serie A italiana e Donnarumma fa parte del lotto di calciatori da corteggiare. Un quadro che sembrerebbe definitivamente allontanare la possibilità di un rinnovo col Milan, soprattutto alla luce del sacrificio economico che il club vorrebbe chiedere al portiere, pur offrendogli di fatto un ruolo da leader assoluto nella formazione rossonera del futuro. Che però dovrà necessariamente ripartire da un gruppo giovane e a caccia di obiettivi da perseguire gradualmente. Non lo scenario ricercato da Raiola per Donnarumma, che dopo gli anni in rossonero vorrebbe vedere uno dei gioielli assoluti della sua scuderia spiccare definitivamente il volo verso una squadra in grado di garantire costantemente il palcoscenico della Champions League. E se il rendimento del Milan nei prossimi mesi non dovesse segnare un radicale cambiamento, a giugno sarà divorzio.

