CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie: dopo Ibra spazio alle cessioni: Kessie out?

Il calciomercato del Milan in queste ore ruota tutto intorno a Zlatan Ibrahimovic. Una figura che anche a 38 anni è in grado di riaccendere la fantasia dei tifosi rossoneri, provata da 6 mesi pesantissimi, passati dall’esclusione a tavolino dall’Europa League all’esonero di Giampaolo fino ai deludenti risultati in campionato, che anche nella gestione Pioli hanno raggiunti picchi molto bassi, come lo 0-5 subito a Bergamo prima della sosta natalizia. Ibra arriva per 6 mesi per provare a scuotere una piazza che probabilmente però vedrà partire giocatori considerati, almeno fino a questa estate, molto importanti per il progetto. Su tutti Franck Kessie, con l’ivoriano che potrebbe essere il sacrificato di lusso in casa Milan per questa sessione invernale di calciomercato. Questo per una combinazione di fattori: scarsa aderenza al progetto di Stefano Pioli e della società e nel contempo un’appetibilità ancora importante sul mercato, che potrebbe permettere al club di fare cassa tamponando una situazione economica ancora tutta da sistemare. A Kessie non mancano gli estimatori ma l’ivoriano potrebbe non essere l’unico a fare le valigie a gennaio…

CALCIOMERCATO MILAN, NAPOLI CHIAMA

Il calciomercato del Milan potrebbe essere legato a doppio filo a quello del Napoli. Il club partenopeo è uno di quelli che potrebbe essere particolarmente interessato a Kessie, che corrisponde a un identikit di centrocampista che Gattuso ha sempre apprezzato e di cui il tecnico ritiene ci sia carenza nella rosa partenopea. Particolare non da meno, Gattuso ha allenato Kessie, gestendone anche diverse intemperanze caratteriale, nella scorsa stagione che aveva portato il Milan ad un solo punto dalla qualificazione in Champions. E con Kessie, Gattuso aveva voluto fortemente anche Krysztof Piatek, che potrebbe prendere la via del Vesuvio per evitare un braccio di ferro con Zlatan Ibrahimovic, una concorrenza in attacco non gradita dal polacco che già con Pioli ha trovato qualche problema di troppo nello scendere in campo da titolare. Ma se su Piatek ci si potrebbe accordare per un prestito, per Kessie il Milan vorrebbe ricavare non meno di 20 milioni di euro per il cartellino, considerando che il giocatore piace molto anche in Premier League e Bundesliga. La speranza rossonera è che il giocatore non si impunti per la permanenza come fatto già in estate, facendo saltare un trasferimento potenzialmente molto remunerativi per le casse del club.

