CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie: Paquetà al PSG, la strategia di Leo

Il calciomercato del Milan potrebbe far registrare già nel mercato di gennaio scossoni importanti e imprevisti e uno di questi potrebbe riguardare Lucas Paquetà. Il giovane centrocampista brasiliano veniva considerato a prescindere uno dei pilastri della formazione rossonera del futuro, ma lo scenario starebbe cambiando, col giocatore persuaso a cambiare aria dalle troppe delusioni che il club sta incassando negli ultimi mesi, dall’esclusione a tavolino dall’Europa League a un campionato che difficilmente vedrà il Milan riaffacciarsi presto sulla scena europea. E Niccolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport esperto di calciomercato, con un tweet ha confermato come su Paquetà sia forte l’interesse del Paris Saint Germain dell’ex Leonardo, pronto a versare nelle casse del club una cifra molto importante: “Lucas Paqueta non è contento al Milan dal momento che non è più un titolare con i rossoneri. Il suo agente Eduardo Uram sta lavorando per trasferirlo a gennaio: pochi giorni fa un summit con Leonardo che lo vuole al PSG. Anche il Valencia è interessato. Il Milan chiede almeno 30-35 milioni di euro.” Questo il testo del tweet che sembra dunque allontanare il futuro di Paquetà da quello dei rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN, DECISIVE LE SCELTE DI PIOLI: PAQUETA’ E NON SOLO…

Come sottolineato da Schira, il fatto che Stefano Pioli non veda Lucas Paquetà come un titolare inamovibile del suo scacchiere tattico è un boccone amaro che il calciatore e il suo entourage non sembrano in grado di mandar giù. Anche perché la pressione del Paris Saint Germain sul giocatore sarebbe ormai forte da diverse settimane e a fronte di una offerta di 35 milioni di euro il Milan potrebbe accettare, anche se non va dimenticato che Paquetà è arrivato a Milanello per una cifra non molto più bassa. Sarà importante capire se Pioli sarà anche l’allenatore del futuro del Milan o se a fine stagione il club vorrà operare l’ennesima rivoluzione anche per quanto riguarda il tecnico, che pure ha già sostituito in corsa Giampaolo. In caso di conferma di Pioli sembra difficile vedere Paquetà ancora al centro del progetto rossonero e allora le sirene francesi potrebbero diventare assolutamente concrete. Non va dimenticato poi che Paquetà è arrivato al Milan proprio in quanto pupillo di Leonardo, prima che il brasiliano abbandonasse Milanello lasciando strada alla gestione tecnica Boban-Maldini: e già a gennaio potrebbe dunque consumarsi quello che sarebbe un clamoroso divorzio.

