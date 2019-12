CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie: triangolo amoroso Leo-Psg-Diavolo

Il calciomercato del Milan ha già vissuto il suo acuto in questa fase invernale con il gran ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che venerdì 3 gennaio sarà presentato a Casa Milan a stampa e tifosi. Ma altre trattative stanno prendendo forma, col duo Maldini-Boban ben consapevole del fatto di dover disegnare una squadra diversa, con più alternative, per Stefano Pioli chiamato a una rimonta difficilissima in Serie A. E questa rivoluzione potrebbe partire già da gennaio, con alcuni nomi importanti pronti a salutare per lasciare spazio ad altri rinforzi. Uno di essi è sicuramente Lucas Paquetà, arrivato un anno fa assieme a Krysztof Piatek per permettere all’allora tecnico rossonero Gattuso di provare a rincorrere una Champions poi sfumata solo per un punto, prima della squalifica UEFA che avrebbe vanificato l’impresa. Il giovane brasiliano sembrava essere diventato un fattore nel fragile equilibrio della Serie A ma non è riuscito a gestire al meglio i tanti cambi di allenatore, da giugno a novembre il Milan è passato da Gattuso a Pioli passando per Giampaolo e nel girone d’andata si è ritrovato spesso in panchina. Logico che si senta dunque interessato alle lusinghe di un Paris Saint Germain che sembrerebbe pronto a mettere sul piatto contropartite decisamente gradite al tecnico rossonero.

CALCIOMERCATO MILAN, SUGGESTIONE KIMPEMBE

Il calciomercato del Milan cerca rinforzi in difesa e l’identikit di un giocatore che potrebbe decisamente fare al caso di Stefano Pioli è quello di Presnel Kimpembe, difensore classe ’95 del Paris Saint Germain che potrebbe diventare la richiesta in grado di far sbloccare il passaggio di Paquetà sotto la Tour Eiffel. Certo, ci sarebbe da limare qualcosa riguardo domanda e offerta, visto che entrambi i club valutano i due calciatori circa 35 milioni di euro. Richiesta che il PSG sarebbe disposto a soddisfare, ma è il Milan che vorrebbe monetizzare la partenza del brasiliano, non valutando conveniente uno scambio alla pari con Kimpembe. Ma in questo caso ballerebbero anche le richieste di Stefano Pioli per un reparto difensivo che fatica a trovare stabilità, soprattutto dopo il tracollo di Bergamo, con i 5 gol incassati al Gewiss Stadium che hanno fatto scattare un vero e proprio campanello d’allarme. Il solo Romagnoli non basta per creare un reparto efficace e per struttura fisica e caratteristiche tecniche Kimpembe sarebbe un giocatore in grado di far fare un salto di qualità importante alla retroguardia rossonera. Se il Paris Saint Germain decidesse davvero di accelerare per Paquetà nei prossimi giorni, allora potrebbe davvero arrivare la fumata verde per il secondo colpo del mercato del Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA