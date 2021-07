CALCIOMERCATO MILAN/ Vlasic a centrocampo, Donnarumma: “Presto parlerò”

CALCIOMERCATO MILAN, VLASIC A CENTROCAMPO

Le zone del campo in cui i dirigenti del Milan vogliono migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Pioli per la prossima stagione sono diverse. Per quanto riguarda il centrocampo c’è un nome in particolare che pare essere tornato di moda per i rossoneri, ovvero quello di Nikola Vlasic, di proprietà del CSKA di Mosca. Il contratto del ventiquattrenne croato con i russi scadrà nel giugno del 2024, quindi non a breve, ed il suo cartellino viene valutato intorno ai 25 milioni di euro. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, il Milan si starebbe muovendo con il CSKA per sondare il terreno riguardo all’acquisto di Vlasic appunto ma la formula dovrebbe comunque essere quella del prestito e resta da capire se si tratterà di diritto oppure obbligo di riscatto. Intanto il Milan per la mediana deve ancora sistemare la situazione contrattuale di Franck Kessie il quale dovrebbe ricevere un sostanziale aumento dell’ingaggio andando a guadagnare fino a 6 milioni di euro a stagione ed ha invece definito il trasferimento di Sandro Tonali dal Brescia.

Vlasic al Milan?/ Calciomercato news, il croato del CSKA per la trequarti rossonera

CALCIOMERCATO MILAN, DONNARUMMA PARLERA’ PRESTO

In casa Milan i tifosi sono rimasti scottati dalla perdita due calciatori rimasti svincolati all’inizio di questa finestra di calciomercato, ovvero Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Il centrocampista turco ha già firmato da diversi giorni con i cugini dell’Inter Campioni d’Italia in carica mentre per il portiere miglior giocatore ad Euro 2020 e Campione d’Europa avendo battuto l’Inghilterra a Wembley si vocifera da tempo del suo prossimo approdo al Paris Saint-Germain. Intervistato da Sky Sport, Donnarumma ha detto: “Parlerò di tutto questo, sarò sempre legato ai colori rossoneri, poi parlerò del resto. Ora mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza e poi parlerò del resto. Vi ringrazio, mi avete dato tantissimo affetto. Sarò sempre un tifoso del Milan e gli auguro tutto il bene di questo mondo. Poi parlerò in seguito. Il rigore finale? Non avevo capito che avevamo vinto. Non penso al pallone d’oro.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Hauge può trasferirsi in Germania nei prossimi giorniICARDI AL MILAN?/ Calciomercato news: figli Wanda Nara con maglia rossonera...

© RIPRODUZIONE RISERVATA