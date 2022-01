Calciomercato Milan/ Yacine Adli può essere rossonero già a gennaio?

Yacine Adli non dovrebbe essere un nome in primo piano per il calciomercato Milan, ma le vicende di questi mesi potrebbero accelerare il suo arrivo nella squadra di Stefano Pioli e allora bisogna spendere qualche parola in più su questo calciatore che è già stato acquistato dal Milan nella scorsa estate 2021, ma lasciandolo in prestito ancora per un anno al Bordeaux, dove dunque dovrebbe giocare fino al termine della stagione 2021-2022.

Giocatore classe 2000, Yacine Adli ha quindi 21 anni ed è un trequartista che però potrebbe giocare anche in posizione più arretrata e per questa sua capacità di occupare diversi ruoli potrebbe essere davvero prezioso per mister Pioli nella caccia al sogno scudetto, possibilmente fin da subito, dal momento che nelle prossime settimane Kessie e Bennacer saranno impegnati in Coppa d’Africa e di conseguenza il Milan sarà in difficoltà dal punto di vista numerico, anche perché finora Bakayoko non ha mai convinto e il suo ritorno in rossonero è stato dunque molto deludente.

CALCIOMERCATO MILAN: ADLI POSSIBILE A GENNAIO?

Ai problemi in mediana si aggiunge la necessità di dare qualcosa in più anche sulla trequarti, dove Brahim Diaz dopo un ottimo inizio di stagione si è un po’ perso, mentre Krunic si adatta ma non è di certo il suo ruolo naturale. Ecco perché Yacine Adli potrebbe essere un nome perfetto per il calciomercato Milan, sempre a patto di riuscire a convincere il Bordeaux a farlo partire verso la nostra Serie A con sei mesi d’anticipo, rinunciando a un giocatore che per i girondini è un titolare fisso.

Situazione dunque non facile, perché evidentemente il Bordeaux non vorrebbe rinunciare già a gennaio a Yacine Adli e c’è dunque il rischio che si debba intavolare una vera e propria “seconda trattativa”. Il giocatore è di proprietà del Milan, ma fino al 30 giugno è in prestito al Bordeaux, quindi senza il consenso della squadra francese Yacine Adli non si muoverebbe dalla Francia. I numeri in Ligue 1 ci parlano di 18 presenze (di cui 14 dall’inizio), un gol segnato e ben cinque assist: un trequartista che sostiene il centrocampo e appoggia l’attacco farebbe comodo a Stefano Pioli…

