CALCIOMERCATO MILAN/ Ziyech resta lontano, il Chelsea non accetta il prestito

CALCIOMERCATO MILAN, ZIYECH RESTA LONTANO

In casa Milan la dirigenza è alla ricerca di nuovi elementi provenienti dal calciomercato in grado di migliorare la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. I rossoneri in particolare stanno cercando di aggiungere qualità alla trequarti e nell’elenco dei nomi accostati al club di Milanello spicca anche quello di Hakim Ziyech, ventottenne marocchino di proprietà del Chelsea con cui il contratto scadrà non prima di giugno 2025. Chiacchierato in orbita Roma nel recente passato, il ventottenne Ziyech lo scorso anno ha segnato sei reti e firmato quattro assist vincenti per i suoi compagni in 39 apparizioni complessive tra campionato e coppe, riuscendo a conquistare la Champions League con i Blues. L’interesse del Milan nei suoi confronti è innegabile ma la volontà di Maldini e Massara di aggiudicarselo in prestito con diritto di riscatto non è stata ben accolta dai londinesi. La posizione del Chelsea, come riportato da Tuttosport, rimane quella di monetizzare dall’eventuale partenza del marocchino senza cederlo quindi a titolo temporaneo senza essere certi di incassare qualcosa nel prossimo futuro.

Calciomercato Milan/ UFFICIALE Fodé Ballo-Touré è il nuovo terzino rossonero

CALCIOMERCATO MILAN, PROMOSSI GIROUD E BALLO-TOURE’

Il Milan è certamente una delle squadre protagoniste di questo calciomercato estivo avendo già completato diversi acquisti tra i quali spiccano quelli di Olivier Giroud dal Chelsea e di Fodé Ballo-Touré dal Monaco. Intervistato in esclusiva da Milannews.it, il giornalista di Foot Mercato Santi Aouna ha parlato dell’attaccante e del terzino spiegando: “Il trasferimento di Giroud è accolto con grande entusiasmo. Avrà certamente più opportunità di giocare rispetto al Chelsea e penso che abbia tutte le qualità per vincere al Milan. È un giocatore con qualità individuali e capace di giocare con la squadra. Si adatterà facilmente al gruppo rossonero. Ballo Touré ha interessanti qualità atletiche e ha già una certa esperienza nonostante l’età. È uno di quei terzini che spingono molto a ripetizione sulla fascia e di grande velocità.” Anche l’ex centravanti rossonero Jean-Pierre Papin ha speso parole positive nei confronti di Giroud a La Gazzetta dello Sport: “Che cosa porterà al Milan? Primo, i gol: Olivier sa segnare. Poi esperienza e peso: è un uomo d’area come non ce ne sono più. So che i tifosi soffrono perché tanti ‘9’ al Milan hanno fallito di recente: forse non si trattava di veri centravanti. Giroud lo è. Anche se va per i 35 anni ha una fame incredibile, se ha scelto il Milan e la Serie A è perché vuole fare grandi cose.”

LEGGI ANCHE:

Kovacic al Milan?/ Calciomercato news, ipotesi di scambio col Chelsea per KessieCALCIOMERCATO MILAN/ UFFICIALE Giroud, visite per Ballo-Touré e c'è anche Brahim Diaz

© RIPRODUZIONE RISERVATA