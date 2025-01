CALCIOMERCATO MONZA, IN ARRIVO IL GIOVANE LEKOVIC

Il calciomercato Monza si sta dimostrando molto attivo come accaduto anche nelle sessioni di trattative degli ultimi anni sotto la guida di un amministratore delegato come Adriano Galliani. L’ultima operazione che l’esperto dirigente sta portando a termine così da potenziare l’organico a disposizione del nuovo allenatore Bocchetti è l’acquisto del giovane Stefan Lekovic, ventunenne serbo di proprietà della Stella Rossa di Belgrado con cui quest’anno ha segnato una rete in nove presenze totali nel massimo campionato nazionale.

DIRETTA/ Monza Fiorentina (risultato finale 2-1): prima vittoria per Bocchetti! (13 gennaio 2025)

Atteso in Italia già nella giornata odierna secondo Sky Sport per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà ai brianzoli interrompendo quello attuale in scadenza a giugno del 2027 con la Stella Rossa, Lekovic arriva al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che avverrà alla sesta presenza, fissato a 2 milioni e mezzo di euro. Nella passata stagione il classe 2004 si era distinto con la maglia del Villarreal dove aveva giocato in prestito sia in prima squadra che con la formazione B degli spagnoli.

Galliani e Monza obiettivo salvezza/ “25 punti nel girone di ritorno! Sto lavorando a dei colpi..."

CALCIOMERCATO MONZA, VALOTI E’ A UN PASSO DALLA SAMPDORIA

Non solo movimenti in entrata per il calciomercato Monza in questo freddo gennaio. Chi sembra ormai destinato a salutare la Brianza è Mattia Valoti, trentunenne vicentino col contratto in scadenza alla fine di questa stagione. In Liguria il centrocampista firmerà un accordo con la Sampdoria valido fino a giugno del 2026 andando così a giocare per una società che lo aveva seguito per diverso tempo anche la scorsa estate, quando il suo trasferimento era sfumato quasi in extremis a causa di scelte tecniche differenti prese dallo staff tecnico di allora.

DIRETTA/ Monza Cagliari (risultato finale 1-2): colpo salvezza rossoblu, brianzoli a fondo! (5 gennaio 2025)

Un elemento che potrebbe invece far parecchio gola sul mercato anche in ottica estiva è Daniel Maldini, già nel mirino della Fiorentina e pure dell’Atalanta, club sempre molto attenti ai giovani di talento del nostro calcio e non solo. A giugno tornerà valida la clausola rescissoria da 12 milioni di euro per l’Italia e da 15 milioni di euro per l’estero, sempre che non si scateni un’asta per accaparrarsi il talento ex Milan, a cui spetta pure il 50% del ricavato da questa futura rivendita.