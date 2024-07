CALCIOMERCATO MONZA NEWS, GALLIANI AD UN PASSO DA CHIUDERE IL COLPO KEYLOR NAVAS PER LA PORTA

Agosto si avvicina e inizia a diventare il periodo dei “giorni del Condor” dove Adriano Galliani si scatena e chiude colpi impensabili per il Monza di Alessandro Nesta che debutterà nella prossima Serie A il 17 agosto in casa dell’Empoli. Il calciomercato Monza aveva bisogno di un nuovo portiere dopo la cessione di Michele Di Gregorio venduto nei primi giorni di mercato alla Juventus dopo una stagione da assoluto protagonista e miglior portiere della Serie A. Il vuoto lasciato da Di Gregorio sembrava impossibile da colmare e Galliani aveva individuato Pierluigi Gollini come suo sostituto ma, negli ultimi giorni, l’ex Atalanta e Napoli ha preferito il Genoa e diventerà il nuovo portiere dei rossoblù dopo la cessione di Josep Martinez all’Inter. Questo è il contesto nel quale opera Galliani che è ad un passo dal colpaccio con l’inserimento deciso per Keylor Navas che si è svincolato dal PSG ed è pronto ad approdare in Brianza dopo una carriera da top mondiale che lo ha visto difendere la porta dell’inarrestabile Real Madrid di Zidane.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, MANCANO GLI ULTIMI DETTAGLI PER L’ARRIVO DI KEYLOR NAVAS

Il portiere costaricano è un 37enne con l’enorme voglia di continuare la sua carriera ad alti livelli dopo un’avventura poco redditizia in Francia dove si è visto mettere ai margini da Donnarumma. Nelle prossime ore verranno risolti gli ultimi dettagli che apriranno la strada alla chiusura della trattativa per il calciomercato Monza che si assicurerà uno dei migliori portieri degli ultimi dieci anni. Secondo Gianluca Di Marzio, Navas sarebbe dovuto arrivare a Monza già ieri sera ma ci sono ancora dei dettagli del suo contratto da risolvere prima di farlo approdare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto con il Monza.