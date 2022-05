Calciomercato Monza/ Messias e Ounas idee per le fasce, Sutalo-Piccoli dalla Dea?

CALCIOMERCATO MONZA: MESSIAS E OUNAS PER LE FASCE

Il calciomercato Monza è in fermento: le dichiarazioni di Silvio Berlusconi su scudetto e Champions League erano eventualmente una “boutade” (lo ha confermato lui stesso) ma alla vigilia della prima, storica stagione in Serie A l’entusiasmo è giustamente alle stelle, e adesso il calciomercato si muoverà di conseguenza. Le disponibilità ci sono, l’ambizione di confermare la categoria e fare anche qualcosa in più pure: per questo i nomi che circolano intorno al Monza sono di livello per una neopromossa.

Per gli esterni offensivi per esempio sono stati fatti quelli di Junior Messias e Adam Ounas: il primo, che il Crotone ha saputo far emergere, ha disputato una stagione comunque positiva con il Milan, chiudendo in calando ma facendo il suo nella corsa allo scudetto. I rossoneri hanno il diritto di riscatto: potrebbero non esercitarlo, e a quel punto il Monza sarebbe in prima fila. Così anche per Adam Ounas, che nel Napoli di Luciano Spalletti troverebbe poco spazio: l’algerino tuttavia è un elemento che a una squadra come il Monza potrebbe fare molto comodo, dunque anche in questo caso attenzione alle possibili evoluzioni.

DUE COLPI DALL’ATALANTA?

Ci sono poi due colpi che il calciomercato Monza potrebbe operare, entrambi con ammiccamenti ad Atalanta e Verona: Bosko Sutalo, difensore croato, nell’Hellas ha giocato in prestito l’ultima stagione e ora fa rientro a Zingonia, il Monza lo aveva già cercato nel corso della campagna in Serie B e ora il suo profilo potrebbe tornare utile per rinforzare una difesa che, almeno sulla carta, avrebbe anche bisogno di essere ringiovanita. Abbiamo poi Roberto Piccoli: l’attaccante è cresciuto come sappiamo nel vivaio dell’Atalanta e Gian Piero Gasperini lo ha fatto esordire in Serie A con la Dea.

Dopo i prestiti in Liguria (Spezia e Genoa) per lui si profila da qualche settimana una nuova avventura proprio nel Verona: l'affare di calciomercato sarebbe anzi in dirittura d'arrivo, ma il Monza non demorde perché esiste la possibilità che, di fronte alla giusta offerta, l'Atalanta possa vacillare e il calciatore si convinca che in Brianza potrebbe trovare più spazio rispetto alla squadra gialloblu, diventando finalmente un attaccante titolare in una società comunque ambiziosa e che punta a fare tanti piccoli passi in poco tempo. Questi sono solo alcuni dei nomi: come noto Adriano Galliani è un vulcano di idee di calciomercato, figurarsi adesso che il Monza è tornato in Serie A…











