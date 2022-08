CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Affare chiuso per Petagna, ora Acerbi o Pablo Marì dietro

Calciomercato Monza news, intesa col Napoli per Andrea Petagna

Il Monza prosegue la sua campagna di potenziamento in questo agosto di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio infatti, i biancorossi hanno chiuso con il Napoli l’operazione per l’acquisto di Andrea Petagna, trovando così il nuovo attaccante tanto chiacchierato nelle ultime settimane. Rimasto in stand-by per diversi giorni, il centravanti sta dunque per tornare in Lombardia avendo vestito in passato la maglia del Milan.

La formula concordata da partenopei e brianzoli è quella del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della salvezza in Serie A per 10 milioni più 1,5 di bonus. Il ventisettenne originario di Trieste lascia il Napoli nonostante un contratto ancora valido fino al giugno del 2024 e avendo collezionato nove reti in 68 presenze complessive nelle due stagioni trascorse ai piedi del Vesuvio.

Calciomercato Monza news, Acerbi o Pablo Marì per la retroguardia

Completato l’attacco, dove potrebbe però arrivare ancora un nome altisonante, il Monza cerca pure un difensore in quest’ultimo mese di calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni più recenti, il nome caldo in orbita biancorossa è quello di Pablo Marì dell’Arsenal anche se in queste ore si registra la forte concorrenza dell’Hellas Verona. In alternativa resta Francesco Acerbi, accostato all’Inter ma sicuramente in uscita dalla Lazio.

