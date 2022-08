CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Bakayoko dal Milan per il centrocampo, Stroppa non rischia

Calciomercato Monza news, idea Bakayoko per sistemare il centrocampo

Il calciomercato estivo sta per giungere ormai alla sua conclusione ma in casa Monza si continua a lavorare per potenziare l’organico e cercare di raggiungere la salvezza. I brianzoli hanno messo a segno svariati colpi in entrata che devono ancora trovare l’intesa migliore per poter diventare una squadra vera e propria ma i dirigenti sembrano tutt’altro che soddisfatti e proseguono la loro ricerca di nuovi innesti funzionali.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i biancorossi starebbero pensando a Tiémoué Bakayoko del Milan per il centrocampo dato che il ventottenne non rientrerebbe più nei piani del tecnico Stefano Pioli così come della società che punta a trovargli una nuova sistemazione essendo a Milanello in prestito biennale dal Chelsea fino a giugno del 2023. Accostato pure a Nottingham Forest e Galatasaray, Bakayoko potrebbe dunque finire al Monza dopo aver vestito in Italia anche la maglia del Napoli.

Calciomercato Monza news, chi potrebbe sostituire mister Stroppa

La finestra estiva di calciomercato sta per concludersi ufficialmente ed il Monza cercherà di sfruttare questi ultimi giorni di trattative a disposizione per potersi risollevare essendo partita in campionato con tre sconfitte consecutive. Tuttavia, l’amministratore delegato Adriano Galliani nel post Udinese ha riconfermato l’allenatore Giovanni Stroppa affermando: “Sì, assolutamente. Non so come mai me lo chiedete dalla prima giornata. Abbiamo vinto un campionato meno di tre mesi fa con lui. Si continua a dire che il Monza è la squadra che ha preso più giocatori. Se voi guardate, ci sono altre squadre che hanno preso molti più giocatori del Monza. Basta vedere l’elenco, potete fare la classifica. Non so perché si dica questa cosa. Inutile dire bugie o mezze verità, vediamo, ma non credo che si farà molto. Chiunque arriva è una sorpresa“.

