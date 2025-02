CALCIOMERCATO MONZA NEWS, IL GENOA SCARICA BALOTELLI

Il calciomercato Monza potrebbe riaccogliere Mario Balotelli. in queste ultime ore della sessione invernale, Adriano Galliani è alla ricerca di un attaccante dopo che Milan Djuric è partito per Parma, dove ha già giocato da titolare la partita contro il Lecce, subito protagonista di un calcio di rigore guadagnato prima della rimonta salentina.

Tornando al calciomercato Monza, Mario Balotelli ha già giocato con la maglia dei brianzoli: parliamo della stagione 2020/2021 dove in 12 partite era riuscito a siglare cinque reti in serie B più 1 ai play-off. Quella era stata la sua ultima esperienza italiana prima di tornare al Genoa.

Infatti dopo il Monza, Mario ha vestito la casacca dell’Adana Demirspor in Turchia e Sion in Svizzera. Ora potrebbe dunque rimanere in Serie A nonostante il Genoa lo abbia praticamente scaricato. D’altronde l’arrivo in panchina di Viera è stata probabilmente la parola “fine” anticipata alla sua esperienza con la maglia del Grifone.

I due si erano già trovati male a Nizza dove l’attuale tecnico dei rossoblu non aveva preso in simpatia Balotelli, complici qualche scaramucce da compagni di squadra quando entrambi giocavano con la maglia dell’Inter nel 2010.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, BALOTELLI PER LA SALVEZZA

Il calciomercato Monza punta Balotelli. Manca poco alla fine della sessione, ma Galliani sta facendo di tutti. Dal suo ritorno in Italia, Mario ha combinato poco niente se non nella partita contro il Napoli, dove è riuscito a emergere con un palo su un tiro cross non intercettato da Meret.

Detto ciò, il Cruz Azul aveva fiutato l’affare e aveva fatto un timido tentativo per portare a casa l’attaccante, ma non se n’è fatto nulla dunque il ritorno a Monza potrebbe essere ad ora la soluzione più congeniale per tutti.

Al Genoa non gioca se non qualche scampolo di gara e lui ha ancora voglia di mettersi in mostra dunque l’attaccante sarebbe contento di vestire nuovamente la maglia del Monza, nella speranza di salvare una squadra che dopo le tante cessioni di quest’inverno rischia veramente grosso.