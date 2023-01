CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Brekalo ancora in bilico, Ferrarini verso l’addio

Calciomercato Monza news, le parole del ds del Wolfsburg su Brekalo

Nonostante una campagna acquisti davvero importante portata a termine la scorsa estate, il Monza continua a guardarsi attorno anche in questa finestra di calciomercato invernale. I brianzoli si sono infatti interessati a Josip Brekalo, ala mancina in prestito al Torino nella stagione passata, di proprietà Wolfsburg per migliorare la rosa. Come riporta Monza-news.it, il direttore sportivo dei tedeschi Marcel Schafer ha spiegato: “Rimarrà sicuramente una finestra di trasferimento tranquilla per noi, sia in termini di partenze che di arrivi. È normale che uno o due giocatori non siano contenti della loro situazione. Non è insolito nel corso di una stagione in cui fai parte di una squadra, quindi al momento non abbiamo nulla da segnalare”. Pure la Fiorentina rimane attenta all’evolversi della situazione di Brekalo candidandosi a principale indiziata per aggiudicarselo.

DIRETTA/ Monza Sassuolo (risultato 0-1) streaming video tv: la sblocca Ferrari!

Calciomercato Monza news, Ferrarini verso la conclusione del prestito

Nell’ottica di sfoltire l’organico, in questo mese di calciomercato invernale il Monza potrebbe presto salutare un giocatore che non è mai stato impiegato dal momento del suo arrivo allo U-Power Stadium. Stiamo parlando di Gabriele Ferrarini, ventiduenne originario di La Spezia arrivato in prestito dalla Fiorentina ad inizio settembre. Secondo la redazione di Tuttomercatoweb.com, la Ternana potrebbe infatti cercare di aggiudicarselo per affrontare meglio il girone di ritorno in Serie B.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Ufficiale l'addio di Rigoni, Palladino: "Siamo a posto"

Calciomercato Monza news, Carboni potrebbe andare alla Sampdoria

La necessità del Monza in questi giorni di calciomercato sarebbe quella di cedere qualche calciatore che non rientra nei piani di allenatore e società per il prosieguo della stagione in corso a causa di un organico fin troppo numeroso. A margine della sconfitta in Coppa Italia con la Juventus, mister Palladino aveva spiegato: “Siamo tantissimi, dobbiamo sfoltire la rosa. Siamo troppi e abbiamo già parlato con chi troverà poco spazio, a me non piace tenere giocatori fuori. In entrata abbiamo fatto varie valutazioni con la società però ai ragazzi va dato grande merito perché stanno facendo un percorso straordinario. Noi siamo a posto così”. Tra i calciatori che potrebbero lasciare la Brianza c’è Andrea Carboni, difensore che potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria avendo collezionato appena 6 presenze quest’anno in biancorosso tra campionato e Coppa.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Karsdorp sempre nel mirino, niente da fare per Lirola

© RIPRODUZIONE RISERVATA