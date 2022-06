Calciomercato Monza news/ Candreva sempre più vicino. Idea Joao Pedro

Sarà un’estate bollente per il calciomercato del Monza. Berlusconi e Galliani hanno grandi ambizioni per i brianzoli, come testimoniato dalle prime mosse di mercato. Sempre più vicina la chiusura della trattativa con la Sampdoria per Antonio Candreva: secondo sampnews24.it, sono stati fatti dei passi in avanti. Ieri l’avvocato Romei ha incontrato l’agente Pastorello e si è parlato della cessione dell’esterno. Attese novità a stretto giro di posta.

Grandi nomi anche per l’attacco. Diversi i profili accostati al Monza nelle ultime settimane, secondo Tuttomercatoweb sul taccuino della dirigenza biancorossa c’è anche Joao Pedro. Oggi, secondo gli esperti, c’è stato un primo incontro esplorativo con il Cagliari. Non è partita una vera e propria trattativa, ma l’affare potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni. Da battere la concorrenza del Torino di Juric.

CALCIOMERCATO MONZA: GALLIANI GUARDA IN CASA INTER

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rende note interessanti novità sull’asse Monza-Inter. La dirigenza brianzola, infatti, sarebbe sulle tracce di tre calciatori nerazzurri, dopo l’obbligo di riscatto del portiere Di Gregorio per 4 milioni. Il primo è Pirola, da due anni in prestito ai biancorossi, che potrebbero riscattare il suo cartellino per 7 milioni di euro. Poi riflettori accesi su Andrea Pinamonti e Stefano Sensi: il primo è valutato 20 milioni, il secondo 12 milioni. Per l’attacco resta viva la pista che porta ad Adam Ounas: il fantasista è in scadenza di contratto 2023 con il Napoli e non ci sarà alcun rinnovo. Nome nuovo per il centrocampo: secondo Tuttomercatoweb, il Monza è sulle tracce di Mady Camara. Il classe 1997 è reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Olympiacos: 45 presenze, 2 gol e 2 assist. Contatti in corso tra le due società.

