Calciomercato Monza news: definita la cessione da Fininvest al fondo Beckett Layne Ventures partono le prime operazioni su allenatore e calciatori.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, ARRIVA L’UFFICIALITÀ DELLA CESSIONE DEL CLUB!

Il calciomercato Monza viene dato in grande fermento in queste ore e da qualche ora è stata ufficializzata la cessione del club brianzolo da parte di Fininvest al fondo statunitense (con sede a Larchmont) Beckett Layne Ventures. E’ stato messo quindi tutto nero su bianco, alla faccia delle malelingue che in quel di Monza già figuravano scenari apocalittici, con investitori farlocchi, prestanome senza soldi pronti a evaporare. Invece come da nostra previsione, chiusi i bilanci del Monza e di Fininvest a fine giugno, oggi 1 luglio è stato formalizzata tutta l’operazione di cessione del Monza.

Tutto secondo il percorso tracciato dalle due parti in causa. Il fondo Usa ha acquisito il 100% della società in due step, l’80% subito e il 20% finale a giugno del prossimo anno. Cda del nuovo Monza composto da tutti i membri del Beckett Layne Ventures ad eccezione di un posto riservato a Fininvest.

Verrebbe da pensare che a rappresentare la famiglia Berlusconi potrebbe essere il solito Adriano Galliani che certamente continuerà ad avere un ruolo di consulenza sportiva e di rappresentanza tra le mura del Monzello. Le due pedine sicure che andranno a gestire anche il calciomercato Monza saranno Mauro Baldissoni, ex dg della Roma di James Pallotta e Nicolas Burdisso, ex ds di Fiorentina e Boca Junior.

CALCIOMERVATO MONZA NEWS: I NUOVI EQUILIBRI SOCIETARI E LE PROSPETTIVE

Qualcuno, tra i tifosi, si chiede che fine faranno le trattative chiuse del calciomercato Monza impostate dall’ormai ex ds Bianchessi. Nomi importanti come Pedro Obiang e scommesse come il giovane Sardo, insieme al rinnovo di Keita e alla scelta del nuovo allenatore, Paolo Bianco.

Un rumors sul calciomercato Monza che è giunto sulla nostra scrivania ci dice che negli ultimi 15 giorni tramite l’intermediazione di Galliani, Burdisso abbia valutato col colleqa le trattative chiuse e abbozzate fino a questo momento dalla vecchia dirigenza e abbia chiesto negli ultimi giorni di lasciare tutto in stand by in attesa del closing. Pare che il nuovo Monza abbia avallato tutte le operazioni a parte quella dell’ex Lazio Sardo e la scelta dell’allenatore che Burdisso aveva chiesto di non chiudere.

Galliani, che stravede per l’allenatore ex Frosinone consigliatogli da Allegri e De Zerbi, per non rischiare di farselo soffiare ha voluto firmarlo a rtutti i costi. La cosa ha indispettito molto Burdisso che aveva chiesto al suo amico Daniele De Rossi di temporeggiare e di non chiudere con la Samp.

Oggi ad arte qualcuno della stampa ha detto che Bianco è stato confermato dai nuovi proprietari. Questo non è vero, Galliani continua a fare ostruzione ma Baldissoni vuole costruire questo progetto con DDR. Il costo dell’ingaggio? Daniele ha troppa voglia di campo e di panchina, per farne una questione di soldi. E in più lui cerca un progetto suo, costruito su di lui, e chi meglio di Burdisso potrebbe garantirglielo? La trattativa è ancora in ballo nonostante le smentite.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS: LE PRIME OPERAZIONI

Tralasciamo le dichiarazioni di rito da parte di Fininvest “convinti di aver trovato il partner ideale” e di Baldissoni “onorati di portare avanti l’eredità di Berlusconi”. Banalità e convenevoli del caso. La cosa importante che il fondo Usa vuole (e deve) tornare subito in Serie A. Per questo motivo si cercherà di riportare un pò di entusiasmo a Monzello, per risollveare un ambiente depresso da mesi e abbandonato da Galliani, considerato dai tifosi ormai un traditore.

Anche solo la minima idea che lui possa gestire il calciomercato Monza fa rizzare i capelli ai tifosi che non lo vogliono. Polemiche a parte da domani il calciomercato monza ripartirà a gonfie vele capitanato da Burdisso e da Vallone come talent scout. Sarà un mix di gioventù, esperienza e talento. Fondamentale sarà coinvolgere nel progetto capitan Pessina, Izzo e Colpani insieme a Dany Mota. Così fosse la Serie A non sarebbe un miraggio.