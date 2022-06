Calciomercato Monza news/ Chiusura vicina per Carboni, poi assalto a Pessina

Calciomercato da protagonista per il Monza di Silvio Berlusconi. La compagine brianzola ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Ranocchia a costo zero e ha raggiunto l’accordo totale per Cragno, che firmerà entro questa settimana. Ma non solo: secondo quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, i biancorossi hanno trovato l’intesa definitiva con il Cagliari per l’arrivo a titolo definitivo di Andrea Carboni.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ È fatta per Cragno! Piste Joao Pedro-Tameze

Il giornalista di Sky Sport ha confermato che Monza e Cagliari hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento del centrale difensivo classe 2001 alla corte di Giovanni Stroppa. Rese note anche le cifre dell’affare: 4,5 milioni di euro di base fissa più bonus. L’ufficialità arriverà presto, un altro innesto di qualità e prospettiva per i brianzoli: il centrale mancino ha già raccolto 52 presenze in Serie A, di cui 30 solo nell’ultima stagione.

Calciomercato Monza news/ Intesa con l'Inter per Pinamonti, idea Torreira

CALCIOMERCATO MONZA: IN PROGRAMMA UN INCONTRO CON L’ATALANTA

Carboni sicuramente non sarà l’ultimo acquisto estivo del Monza, pronto a fare la spesa in casa Atalanta. Secondo Sky Sport, è in programma un incontro con l’Atalanta per parlare di tre calciatori: Matteo Pessina, Matteo Lovato e Nicolò Cambiaghi. Il primo è il grande sogno di Berlusconi e Galliani, ma la valutazione della Dea è elevata. Su Lovato, invece, c’è da battere la concorrenza della Salernitana. Per il pacchetto arretrato arriva un nome nuovo direttamente dalle colonne di Tuttosport: parliamo di Pape Abou Cissè dell’Olympiacos. Il centrale difensivo, fresco campione d’Africa con il Senegal, è valutato 8 milioni di euro. Giocatori di qualità ma anche di prospettiva sul taccuino dei biancorossi, per la mediana piace anche Fabio Miretti: il classe 2003 è un pallino di Galliani ma al momento la Juventus non ha aperto alla sua partenza. Infine, novità anche per quanto riguarda il capitolo uscite: Giulio Donati potrebbe salutare, il difensore classe 1990 fa gola al Cagliari. Liverani lo conosce bene dopo l’esperienza comune al Lecce.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Monza news/ Incontro per Joao Pedro-Cragno, sfuma Romagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA