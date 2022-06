CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Clamoroso Balotelli: ha chiesto a Berlusconi di tornare!

Calciomercato Monza news, da Messias a Ounas: per ora chiacchiere da bar

Calciomercato Monza: i brianzoli nella serata di martedì hanno festeggiato all’U-Power Stadium la loro prima, storica promozione in Serie A. Un momento estremamente emozionante col patron Silvio Berlusconi e l’amministratore delegato Adriano Galliani pronti a far rivivere i fasti degli anni del Milan, reso per 30 anni il club più titolato al mondo. Certo la dimensione brianzola è diversa e prima di tutto andrà allestita una squadra in grado di consolidarsi e far bene in Serie A.

Si comincerà a lavorare di fatto, concretamente da oggi, come ha sottolineato proprio Galliani: “Se mi conoscete sapete che uno scaramantico come me non può aver intavolato trattative di calciomercato prima che la promozione fosse ufficiale. Sicuramente ci faremo qualche regalo“. E i nomi che stanno circolando sono importanti. L’ex Napoli Ounas e anche Junior Messias, che dopo lo Scudetto vinto al Milan potrebbe rimettersi in gioco da titolare in terra brianzola, con Stroppa che lo conosce bene dai tempi di Crotone.

I nomi più stuzzicanti per il calciomercato del Monza riguardano però l’attacco. Si è parlato a lungo di un possibile interessamento per Andrea Belotti del Torino ma il nome che è tornato prepotentemente di moda è quello di Mario Balotelli. Lo ha confermato proprio Silvio Berlusconi a margine della festa promozione dove era presente anche l’attaccante bresciano: “Adesso c’era Balotelli dentro, ci ha detto che torna a giocare da noi. Abbiamo una bella squadra, vinciamo con le nostre tecniche di gioco che applichiamo solo noi. Vedremo cosa fare sul mercato, con Balotelli siamo amici da tanto tempo. Gli ho chiesto se vuole tornare al Monza e mi ha risposto ‘domani‘. Ma domani non giochiamo“. Un modo per dire che se trattativa ci sarà, andrà comunque ponderata nel giusto modo. Lo stesso Balotelli ha comunque confermato l’interessamento: “Il Monza? Vedremo, abbiamo parlato un po’, mi piacerebbe tornare in Italia.“

