CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Concorrenza dello Sporting per Lirola, Cagliari su Paletta

Calciomercato Monza news, concorrenza portoghese per Lirola

I dirigenti del Monza hanno fatto sapere che in questa finestra invernale di calciomercato non dovrebbe arrivare più di un innesto per l’organico a disposizione di msiter Raffaele Palladino ed il nome più caldo in questo senso sembrerebbe essere quello di Pol Lirola. Venticinquenne spagnolo sotto contratto con l’Olympique Marsiglia ma attualmente in prestito all’Elche, Lirola è tuttavia finito anche nel mirino dello Sporting di Lisbona che in queste ore starebbe accelerando la trattativa per aggiudicarselo. L’ad Galliani ed i suoi collaboratori dovranno dunque darsi parechio da fare se vorranno battere la concorrenza portoghese per l’ex Sassuolo e Fiorentina.

Calciomercato Monza news, Paletta potrebbe andare in Sardegna

Il Monza, prima di pensare a nuovi innesti, dovrebbe prima ragionare su alcune cessioni in queste settimane di calciomercato invernale. La rosa biancorossa è davvero numerosa e diversi giocatori vegono dati in partenza non avendo trovato molto spazio in questa prima parte di stagione vissuta in Serie A. Nell’elenco dei calciatori che dovrebbero salutare lo U-Power Stadium figura anche il nome di Gabriel Paletta, sotto contratto fino a giugno. Il difensore trentaseienne piace al Cagliari stando alle indiscrezioni più recenti ed in Serie B agli ordini di mister Ranieri avrebbe certamente maggiori possibilità di essere schierato in campo piuttosto che rimanendo nel massimo campionato.

Calciomercato Monza news, Matteo Fuscaldo torna alla Juventus

Nel frattempo il Monza ha completato un’operazione di calciomercato a livello giovanile. Nei giorni scorsi infatti la Juventus ha fatto sapere tramite il suo account Twitter di aver riabbracciato Matteo Fuscaldo, portiere che ha vissuto in Brianza la prima parte della stagione tra l’Under 18 e la Primavera. Il diciassettenne verrà adesso inserito nella formazione Under 17 dei bianconeri di Torino.

