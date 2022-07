CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Contatti per Gonzalo Villar della Roma e Acerbi della Lazio

Calciomercato Monza news, Gonzalo Villar in uscita dalla Roma

Il Monza non sembra affatto volersi fermare in questa sessione di calciomercato estivo dopo i diversi colpi in entrata messi a segno fino a questo momento. I rumors sulle possibili mosse dell’amministratore delegato Adriano Galliani e del direttore sportivo Luca Antonelli continuano a moltiplicarsi e ad attirare l’attenzione di tutti gli appassionati che si attendono grande cose dalla formazione neo promosso in Serie A, desiderosa di chiudere la stagione che sta per cominciare al decimo posto in campionato.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, il Monza avrebbe preso contatto con la Roma per tentare di accaparrarsi Gonzalo Villar, ventiquattrenne sotto contratto fino al giugno del 2024. Rientrato dopo il prestito al Getafe, Villar sembra destinato a non trovare spazio agli ordini di Mourinho anche quest’anno e si starebbe guardando intorno in cerca di una sistemazione che gli garantisca un impiego costante in campo. Nel 2020/2021 il centrocampista spagnolo ha collezionato appena 16 presenze tra Liga e coppe varie, impreziosite da un assist vincente per i compagni.

Quello di Villar non è però il solo nome seguito con insistenza dal Monza in questa finestra di calciomercato. Pensando al reparto arretrato i biancorossi hanno infatti messo nel mirino Francesco Acerbi, difensore in uscita dalla Lazio con cui ha un contratto fino al giugno del 2025. I rapporti tra i biancocelesti ed il centrale sembrano essersi incrinati irrimediabilmente e, secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, il Monza avrebbe preso contatto con il club di Formello per provare a chiudere l’operazione nonostante l’interesse mostrato nei suoi confronti pure da Juventus e Milan.

