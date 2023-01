CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Cragno in partenza, Gytkjaer resta. Occhi su Juranovic

Calciomercato Monza news, Juranovic nel mirino dei brianzoli

In casa Monza i dirigenti sono sempre attenti a nuovi eventuali affari da cogliere al volo per potenziare l’organico a disposizione di mister Palladino in vista di questa seconda parte della stagione e la sessione invernale di calciomercato non fa eccezione. Un giocatore accostato ai biancorossi in questa prima settimana di trattative è Josip Juranovic, ventisettenne croato di proprietà del Celtic di Glasgow. Stando alle indiscrezioni più recenti, Juranovic sarebbe finito anche nel mirino del Torino ma l’ad Galliani si sarebbe già mosso con due incontri nel giro di pochissimo tempo.

Come riporta Monza-news.it, il tecnico degli scozzesi Ange Postecoglou ha parlato del calciatore in conferenza stampa prima dell’impegno contro il Kilmarnock dichiarando: “Josip non ha giocato la sua partita migliore la scorsa settimana ma non è stato l’unico. È un componente molto importante della squadra. In questi 18 mesi ci ha dato un contributo eccezionale culminato con l’incredibile prestazione al Mondiale con la sua Nazionale. Lavora sodo e si allena duramente ogni giorno. Non ho problemi con Josip. È vero, ho parlato con lui quando è tornato dal Qatar e capisco che i tifosi traggano conclusioni ma io parlo con i giocatori ogni settimana. Se c’è un problema, la mia porta è sempre aperta. La scorsa settimana, come ho detto, le circostanze hanno fatto sì che non fosse la sua migliore prestazione ma in termini di contributo che ci dà, non ho problemi. È ancora molto importante per noi”.

Calciomercato Monza news, Cragno cerca una nuova sistemazione

Nonostante le parole del collega Di Gregorio, c’è un giocatore che potrebbe lasciare il Monza in questa finestra di calciomercato, ovvero Alessio Cragno. Il portiere non sembra essere soddisfatto dallo scarso minutaggio concessogli e di svolgere quindi il ruolo di riserva di Di Gregorio, il quale ne aveva lodato l’atteggiamento in una recente intervista. A questo punto per Cragno, uscito allo scoperto anche tramite le parole del suo procuratore, potrebbe decidere di trasferirsi in Serie B magari per sposare la causa della Reggina di mister Filippo Inzaghi.

Calciomercato Monza news, Gytkjaer non lascerà i biancorossi

Nel frattempo un altro calciatore del Monza molto chiacchierato in questi giorni di calciomercato sembra destinato a non lasciare il club della Brianza. Stiamo parlando di Christian Gytkjær, attaccante trentaduenne danese accostato a diverse squadre della Serie B. Lo stesso amministratore delegato Adriano Galliani, attaverso un post su Facebook, ha voluto spegnere i rumors riguardanti Gytkjaer spiegando: “Leggo in continuazione il nome di Gytkjaer accostato a molte squadre, voglio tranquillizzare tutti i nostri tifosi che il Vikingo non è sul mercato”.











