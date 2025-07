Il calciomercato Monza ha messo gli occhi su Simone Bastoni in uscita dal Cesena mentre attende l'arrivo di Adam Bakoune

Calciomercato Monza News: Adam Bakoune un giovane rossonero

La nuova strategia societaria della squadra brianzola prevede la costruzione di una rosa giovane e con costi contenuti che sia più sostenibile rispetto a quella costruita nelle passate stagioni di Serie A e che lo scorso anno è stata retrocessa per questo diversi calciatori presenti in rosa sono pronti a lasciare. Il calciomercato Monza ha quindi messo gli occhi su giovani talenti provenienti dalle Primavere delle migliori squadre italiane da acquistare o prendere in prestito per costruire un progetto futuro affiancati da veterani della categoria che sono fuori dal progetto della loro squadra.

Dopo essere riusciti a confermare il prestito di Kevin Zeroli il Monza ha messo le mani su un altro giovane talento del Milan Futuro ma questa volta a titolo definitivo con la possibilità che i rossoneri possano riacquistarlo in futuro con un’offerta superiore ma possibilmente inferiore al futuro valore del giocatore. Si tratta di Adam Bakoune, terzino classe 2006 che lascia la Primavera a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto e si lega ai brianzoli ma questa volta alla prima squadra che punterà ad offrirgli un ruolo da titolare o comunque di giocarsi le sue carte durante tutta la stagione.

Calciomercato Monza News: Simone Bastoni in uscita dal Cesena

Oltre ai profili giovani come detto il calciomercato Monza cercherà di aggiungere giocatori più esperti e quello che sembra essere più vicino è Simone Bastoni che dopo l’anno in maglia Cesena sembra essere finito ai margini del progetto bianconero che nella sua prima stagione è riuscito a raggiungere i playoff e il prossimo anno proverà a fare lo stesso. Il giocatore ormai ventottenne è in scadenza nel 2026 e per questo il suo prezzo potrebbe scendere rendendo così più appetibile il suo acquisto da parte di squadre con meno disponibilità economica come quelle di Serie B.

Un’altra opzione per la zona centrale del campo invece porta in Serie C dove il Monza vorrebbe pescare profili poco conosciuti ma che si sono messi in mostra nell’ultima stagione e che potrebbero essere pronti per la loro prima esperienza nel campionato cadetto nonostante la mancata promozione. Uno di questi è Omar Correia, centrocampista francese di venticinque anni che veste la maglia della Triestina con cui nell’ultimo anno ha giocato 37 partite nelle quali ha anche contribuito con 2 gol e 2 assist, il suo valore è di circa 300 mila euro ma la richiesta potrebbe essere maggiore.