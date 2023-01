CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Fiorentina e Getafe su Brekalo, il Cagliari vuole Machin

Calciomercato Monza news, Galliani deve stringere i tempi per Brekalo

Il Monza è reduce dall’ottimo pareggio casalingo ottenuto contro l’Inter nei minuti di recupero ed i dirigenti stanno lavorando in questi giorni di calciomercato invernale così da garantire a mister Palladino un organico competitivo da qui alla fine della stagione, in modo da centrare quantomeno una salvezza tranquilla. Nell’elenco dei calciatori seguiti con interesse dall’amministratore delegato Adriano Galliani ed i suoi collaboratori è quello di Josip Brekalo, attaccante di proprietà del Wolfsburg passato lo scorso anno in Serie A in prestito al Torino.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sembra essere molto forte la presenza del Getafe sulle tracce del croato che potrebbe dunque andare a giocare in Spagna piuttosto che tornare nel campionato italiano. Ricordiamo inoltre che pure la Fiorentina vorrebbe accaparrarsi il ventiquattrenne sebbene in questo caso la strategia sia quella di averlo a giugno.

Calciomercato Monza news, Machin resta lontano dal Cagliari

Oltre ad eventuali nuovi innesti, in casa Monza bisogna lavorare anche su diverse partenze in questa finestra invernale di calciomercato. La rosa è infatti davvero numerosa e ci sono alcuni giocatori che potrebbero presto cambiare aria con anche l’obiettivo di trovare maggior spazio in campo. Nello specifico, un calciatore seguito in Serie B dal Cagliari è José Machin, centrocampista classe 1996. Tuttavia, interpellato dalla redazione di Centotrentuno.com, l’entourage del ventiseienne, sotto contratto fino a giugno del 2024, ha dichiarato che l’equatoguineano non lascerà i brianzoli nel prossimo futuro.

