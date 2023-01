CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Gagliardini nel mirino, Birindelli non si muove

Calciomercato Monza news, il commento dell’ad Adriano Galliani

Il Monza sta vivendo una stagione entusiasmante al primo anno in Serie A e per continuare a sognare i dirigenti stanno valutando quali mosse effettuare in questa, e nella prossima, sessione di calciomercato invernale. La campagna acquisti effettuata dalla proprietà ha portato in Brianza molti giocatori aumentando in questo modo il numero di giocatori in rosa in maniera davvero consistente, tanto che i lombardi avrebbero bisogno di cedere qualcuno prima di tornare a pensare ai nuovi innesti. In questo senso, interpellato da DAZN, l’amministratore delegato Adriano Galliani ha sentenziato: “Abbiamo 21 giocatori, al massimo potrà arrivare un nuovo elemento”.

Calciomercato Monza news, Gagliardini è in uscita dall’Inter

Un giocatore che piace molto al Monza è Roberto Gagliardini, il quale ha fatto sapere pubblicamente di non essere soddisfatto del suo status all’Inter così da mettersi a disposizione delle varie pretendenti già a partire da questa finestra di calciomercato. Il centrocampista, in scadenza a giugno 2023 e quindi al termine di questa stagione, dopo la vittoria col Verona ha dichiarato: “Non è facile giocare poco, ma provo a fare il massimo. Era da tanto che non giocavo due gare di fila e sono felice di aver contribuito alla vittoria. Stasera siamo stati bravi a segnare subito, poi sappiamo che il Verona gioca a uomo e siamo stati lucidi a girare palla per poi andare in porta. Venivamo da 120 minuti col Parma, la vittoria è la cosa più importante. In carriera ho avuto allenatori di livello e ho creato un bagaglio che mi porterò sempre dietro. Se sono arrivato all’Inter è per la mia cultura del lavoro. Il contratto in scadenza? Non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni.” Se vorrà aggiudicarselo, il Monza dovrà però fare i conti con la concorrenza rappresentata da altre squadre quali ad esempio la Lazio ed il Torino.

Calciomercato Monza news, Birindelli non andrà alla Salernitana

Chi non dovrebbe lasciare il Monza in queste settimane di calciomercato invernale è Samuele Birindelli. Cercato fortemente dalla Salernitana, il ventitreenne rimarrà con i brianzoli come spiegato pure dall’operatore di mercato Stefano Lombardi, intervistato da Tuttomercatoweb.com: “La Salernitana era molto interessata al giocatore, ma il Dottor Galliani ha subito detto di no, il Monza ha fatto uno sforzo importante per il calciatore. E le recenti parole di Palladino ci hanno fatto piacere”.

