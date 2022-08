CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Galliani: “Stimo molto Petagna, Icardi? Vediamo…”

Calciomercato Monza news, l’ad Galliani parla di Petagna e Icardi

In questa sessione di calciomercato estivo il Monza ha già messo a segno diversi importanti colpi di calciomercato ma il lavoro della dirigenza non sembra essersi concluso. I brianzoli monitorano con grande interesse la situazione di Mauro Icardi del Paris Saint-Germain e sono da diverse settimane pure sulle tracce di Andrea Petagna del Napoli per cercare di completare il proprio reparto avanzato in vista dell’inizio del campionato.

A margine della sfida vinta col Frosinone in Coppa Italia, l’amministratore delegato dei biancorossi Adriano Galliani riguardo a Icardi e Petagna ha spiegato: “Se prendo Icardi? Non lo so… Stasera non si parla di mercato, vediamo cosa succede. Io ero abituato ai giorni del condor, ma quest’anno saranno dal 30 agosto al 1 settembre. Aspettiamo. Petagna? È un ragazzo che stimo e a cui voglio bene. Il Napoli però è una bottega cara, vediamo. Abbiamo preso gente che conosce la Serie A perché con gli stranieri ci vuole sempre tempo perché si ambientino e quest’anno non possiamo permetterci di non fare bene da subito.”

Oltre all’attacco, il Monza avrebbe bisogno di rinforzi anche per il reparto arretrato entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato. Visti i problemi incontrati nell’arrivare a Pablo Marì dell’Arsenal, i brianzoli avrebbero ripreso i contatti con Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. Lombardo di nascita, per Acerbi il Monza potrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere al volo anche se rimane pure nel mirino di Inter e Juventus.

