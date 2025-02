CALCIOMERCATO MONZA, QUANTE CESSIONI

Il calciomercato Monza di gennaio è stato utile per cedere chi non era più interessato al progetto biancorosso. Daniel Maldini, talvolta anche fischiato dal pubblico al momento delle sostituzioni, si è accasato all’Atalanta per 14 milioni (7 al Monza e 7 al Milan grazie alla clausola di futura rivendita).

In avanti il Monza ha perso anche Djuric che è stato ceduto al Parma dov’è subito partito titolare contro il Lecce, guadagnandosi un calcio di rigore. Ultimo ma non per importanza l’addio di Pablo Mari, colonna portante della difesa che torna sotto la guida di Palladino alla Fiorentina.

Naturalmente i tifosi sono molto preoccupati circa le chance di salvezza poiché tutte queste cessioni e i pochi acquisti hanno di conseguenza abbassato la qualità della rosa di Bocchetti: da novembre ad oggi c’è stata una sola vittoria, quella contro la Fiorentina.

Il Monza attualmente è ultimo in classifica e il gap con la quartultima si sta facendo veramente importante. Infatti l’Empoli conta 21 punti dunque otto lunghezze di differenza rispetto ai 13 punti dei brianzoli, secondo peggior attacco del campionato.

CALCIOMERCATO MONZA, COLPI IN ATTACCO

Il calciomercato Monza è stato tutto gennaio incentrato sul ritrovare i gol salvezza. Infatti Maldini e Djuric rappresentavano tanto del reparto offensivo del club e perderli entrambi nella finestra invernale è stato un duro colpo.

Il primo nome della lista era quello di Francesco Camarda. Il ragazzo prodigio del Milan era stato adocchiato da Galliani e l’accordo era vicino secondo la formula del prestito di 18 mesi con clausola per rientrato anticipato, ma alla fine è saltato tutto per volontà di Ibrahimovic.

A quel punto il Monza si è trovato spalle al muro e con pochi giorni di mercato a disposizione dunque ha subito individuato l’alternativa ovvero Ganvoula. L’attaccante dello Young Boys è stato ufficializzato nella giornata di ieri.

Ci saranno altri colpi per il Monza? Questo è difficile dirlo, ma conoscendo Galliani non è da escludere. L’ultimo profilo sondato dai brianzoli è Vanja Vlahovic, centravanti di proprietà dell’Atalanta che gioca nell’Under 23 orobica.