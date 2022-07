CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Icardi-Dybala sogno per l’attacco, ufficiale Sensi

Calciomercato Monza news, sogno proibito Icardi-Dybala

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa del tutto inaspettata ed il Monza potrebbe essere la squadra in grado di mettere a segno il colpaccio in questa sessione estiva. Da diversi giorni si parla infatti dell’interesse dei brianzoli nei confronti di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter ed ora di proprietà del Paris Saint-Germain con cui è sotto contratto fino al giugno del 2024. Nelle scorse ore l’amministratore delegato Adriano Galliani avrebbe persino preso contatto con la moglie ed agente del calciatore, ovvero Wanda Nara, per sondare il terreno e la disponibilità del calciatore al ritorno in Italia con la sua famiglia.

Il ventinovenne originario di Rosario viene spesso accostato al nostro campionato dal suo approdo a Parigi soprattutto per l’aspetto familiare appunto e tornare ad un tiro di schioppo da Milano potrebbe essere un punto fondamentale per la riuscita della trattativa. Inoltre, nelle scorse ore si è parlato pure del possibile inserimento del Monza nella corsa per aggiudicarsi lo svincolato Paulo Dybala, già nel mirino di Inter e Milan. L’operazione appare abbastanza improbabile ma la coppia Icardi-Dybala, che potrebbe essere schierata anche dalla Nazionale argentina, fa sognare i fan biancorossi che nelle passate stagione hanno già avuto modo di ammirare alcuni giocatori importanti come Mario Balotelli e Kevin Prince Boateng.

Aspettando novità dal calciomercato per l’attacco, il Monza ha intanto cominciato a sistemare il suo centrocampo con il tesseramento di Stefano Sensi. Nel comunicato ufficiale sul sito dei brianzoli si può leggere: “Stefano Sensi è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. … Dopo l’esperienza in blucerchiato, Sensi è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Monza. Benvenuto Stefano!”

