Calciomercato Monza news/ Incontro Galliani-El Shaarawy. Acerbi per la difesa?

Il calciomercato del Monza sarà uno dei più spumeggianti dell’estate italiana, Berlusconi e Galliani pronti a costruire una squadra competitiva fin da subito. Uno dei principali obiettivi per l’attacco è una vecchia conoscenza del duo ex Milan: parliamo di Stephan El Shaarawy. Secondo il Corriere dello Sport, il Faraone potrebbe lasciare la Roma a un anno dalla scadenza del proprio contratto. Registrato un incontro tra El Sha e lo stesso Galliani ad Ibiza. Da battere la concorrenza dell’Atalanta.

Per l’attacco sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza brianzola. Andrea Pinamonti piace molto, ma c’è da battere la concorrenza di diversi club italiani, senza dimenticare le richieste piuttosto imponenti dell’Inter. Il club nerazzurro valuta il cartellino del 23enne attorno ai 25 milioni di euro. Sulle sue tracce anche Torino, Sassuolo e Lazio.

CALCIOMERCATO MONZA: I NOMI PER LA DIFESA

Gli obiettivi di calciomercato del Monza per la difesa sono volti di spicco della Serie A. Pensiamo a Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, ieri negli uffici milanesi di Claudio Lotito ci sarebbe stato un confronto tra il presidente biancoceleste e l’amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani. Un sondaggio per valutare i margini dell’affare, con l’esperto centrale difensivo sul taccuino anche della Juventus. Sempre per quanto riguarda la difesa, il Monza monitora con interesse la situazione di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan. Il nome nuovo per il centrocampo è Alessandro Deiola, di proprietà Cagliari ma pronto a “tornare” protagonista in Serie A. Il suo profilo piace molto al nuovo direttore dell’area tecnica dei brianzoli, Francois Modesto. Infine, da segnalare l’interesse per Giuseppe Sibilli: secondo Tuttomercatoweb, il duttile attaccante di proprietà Pisa è considerato un elemento ideale per il sistema di gioco di mister Stroppa.

