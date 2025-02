Calciomercato Monza News: obiettivo in attacco Keita Balde

Prosegue il calciomercato Monza anche dopo la chiusura della sessione di inizio settimana, Adriano Galliani ha chiuso con la cessione di Warren Bondo al Milan ed è riuscito a sopperire alla cessione di Djuric con l’arrivo di Ganvoula dallo Young Boys, a non essere stato sostituito è però Daniel Maldini e lo stesso attaccante congolese potrebbe non bastare al Monza per riuscire a raggiungere la salvezza. Il direttore sportivo del club lombardo si è continuato a muovere in questi giorni per riuscire a portare nuove alternative in attacco per il tecnico Salvatore Bocchetti valutando i profili di alcuni giocatori che in questo momento non hanno un contratto con alcuna società e sono per cui svincolati.

La scelta di Galliani è stata fatta ed è ricaduta su Keita Baldé, attaccante o esterno senegalese di origine spagnola di ventinove anni la cui ultima esperienza è stata in Turchia con il Sivasspor, terminata il 1 gennaio, e che in passato ha militato in Serie A vestendo le maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari. Il giocatore come detto era svincolato ma nei primi mesi era riuscito a collezionare 11 presenze riuscendo anche a realizzare 1 gol.

Calciomercato Monza News: la strategia di Galliani sul senegalese

Il nuovo obiettivo del calciomercato Monza in queste ore svolgerà le visite mediche per vedere la sua condizione fisica e soprattutto la sua tenuta visto che negli ultimi anni della sua carriera è stato colpito da numerosi infortuni, se tutto dovesse andare per il meglio Keita inizierà ad allenarsi con la squadra sotto la guida di Bocchetti e in base alla condizione fisica e alla funzionalità nella rosa del Monza la dirigenza deciderà se offrirgli effettivamente un contratto o abbandonare l’accordo con il giocatore senegalese.

Se Keita Balde dovesse essere ad una buona forma fisica e in grado di dare un apporto importante alla squadra sarebbe un colpo importante del calciomercato Monza, dal momento che in questa stagione ha dimostrato alcune difficoltà nella fase realizzativa, Bocchetti potrebbe utilizzarlo sia come riferimento ultimo dell’attacco improntando la squadra sulla rapidità degli attaccanti ma anche come trequartista o esterno alle spalle del vero attaccante di peso, che appunto dovrebbe essere Ganvoula, per consentirgli di avere più libertà di movimento e di partire da più lontano per sfruttare la sua velocità palla al piede.