Calciomercato Monza News: Keita Baldé rimane in biancorosso

Il calciomercato Monza dopo la retrocessione vedrà sicuramente numerose operazioni in uscita con i migliori giocatori della squadra che potrebbero lasciare per tornare a vestire una maglia di squadra da Serie A, i biancorossi però faranno di tutto per mantenere una squadra competitiva per puntare a tornare presto nella massima divisione. Se alcuni giocatori hanno scelto di lasciare la società, ora o nel mese di gennaio, altri ancora hanno deciso di rimanere fedeli al progetto che hanno sposato nonostante le difficoltà dell’ultima stagione e soprattutto la Serie B, che per tanti giocatori preferiscono evitare.

Il primo esempio di questo è il capitano Armando Izzo che nonostante sarebbe potuto andare via nel mese di gennaio ha deciso di restare alla guida della squadra e aiutarla il più possibile in campionato, questo per ridare a Galliani e alla dirigenza la fiducia che gli è stata riposta negli anni passati. Ha seguito il suo esempio anche Keita Baldé, l’attaccante senegalese infatti si è unito alla squadra nel mercato invernale dopo essere stato svincolato e ha scelto di prolungare fino al 2027 il suo contratto nonostante la Serie B, rimanendo a disposizione del prossimo tecnico.

Calciomercato Monza News: Jacopo Sardo il nuovo regista dei brianzoli

Il calciomercato Monza però ha già iniziato a muoversi e mentre si aspetta quali potranno essere le destinazioni di Dany Mota, Birindelli, Pessina e altri, la squadra accoglie il nuovo centrocampista che dovrebbe prendere in mano il gioco dei brianzoli . Il nome che è stato ufficializzato come nuovo giocatore biancorosso è quello di Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 di proprietà del Saarbrucken e cresciuto nella squadra Primavera della Lazio, il trasferimento è arrivato a titolo definito e per poche centinaia di migliaia di euro e andrà a prendere il posto che l’ultimo anno è stato occupato da Bianco.

Infine il Monza dovrebbe provare a completare il suo reparto con l’acquisto di un giocatore d’esperienza che possa fare da mentore al ragazzo, la scelta è ricaduta su un giocatore con grande esperienza in Italia e all’estero che quest’anno si è assicurato la promozione con la sua squadra, anche se non da protagonista. Il profilo scelto è Pedro Obiang, centrocampista guineano di trentatre anni di proprietà del Sassuolo con cui quest’anno è sceso in campo in 35 occasioni, molte delle quali da subentrato, il suo trasferimento potrebbe arrivare in prestito o anche a costo zero con la sua separazione consensuale dai neroverdi.