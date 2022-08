CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Niente da fare per Isco, concorrenza Spezia per Petagna

Calciomercato Monza news, troppo alto l’ingaggio dello svincolato Isco

In questa sessione di calciomercato estivo il Monza ha sin qui messo a segno ben undici colpi per potenziare l’organico in vista della stagione che sta per cominciare. I brianzoli, neo promossi in Serie A per la prima volta nella loro storia, vorrebbero puntare al decimo posto in campionato e non solo alla semplice salvezza, aggiudicandosi per questo motivo diversi nuovi elementi importanti ed i nomi accostati ai biancorossi non finiscono di moltiplicarsi.

Secondo quanto riportato da Calciomercatonews.com, al Monza sarebbe stato proposto anche Isco, rimasto svincolato ufficialmente dal primo di luglio dopo aver concluso la sua avventura con il Real Madrid. Tuttavia, l’amministratore delegato Adriano Galliani non starebbe prendendo in considerazione questo profilo a causa dell’ingaggio elevato percepito dal calciatore volendo piuttosto trovare un nuovo attaccante ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Mauro Icardi del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Monza news, anche lo Spezia interessato ad Andrea Petagna

Detto dell’interesse per l’ex capitano interista Icardi, il Monza sembra invece vicino all’acquisto di un’altra punta in questo agosto di calciomercato stando alle indiscrezioni delle ultime settimane. I biancorossi sono infatti da tempo sulle tracce di Andrea Petagna del Napoli ma non hanno ancora affondato il colpo e, come rivelato da TuttoMonza, per aggiudicarselo dovranno ora fare i conti con la concorrenza dello Spezia.

