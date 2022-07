CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Niente da fare per Pereyra, Modena su Diaw e Pinamonti…

Calciomercato Monza news, novità per Andrea Pinamonti

Il Monza è una delle società che sta scaldando maggiormente i cuori dei suoi tifosi ed anche di tutti gli appassionati in questa prima parte del calciomercato estivo. I brianzoli, appena tornati in Serie A, puntano non solo alla salvezza nella prossima stagione ma anche al decimo posto in campionato come dichiarato dall’amministratore delegato Adriano Galliani che, insieme con il ds Antonelli, è attivissimo appunto andando a caccia di rinforzi utili. Per migliorare il reparto avanzato i biancorossi avrebbero messo nel mirino Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter dove è rientrato dopo l’avventura vissuta in prestito lo scorso anno con la maglia dell’Empoli.

Accostato con una certa insistenza anche all’Atalanta, Pinamonti potrebbe scegliere di sposare la causa del Monza visto che il club gli potrebbe fornire garanzie in merito al suo impiego in campo. Un altro aspetto che potrebbe favorire l’affare è la stesura della norma riguardante la recompra bis: la FIGC, come richiesto dalla Serie A, dovrebbe dare il via libera ufficiale alle squadre per poter inserire il diritto di riacquisto anche per i giocatori ceduti in prestito. Questo potrebbe convincere l’Inter a lasciar partire Pinamonti per 15 milioni di euro con obbligo di riscatto ma potendo appunto comunque riacquistarlo nonostante quanto pattuito.

Calciomercato Monza news, il punto su Diaw e Pereyra

Quello di Pinamonti non è però l’unico profilo su cui il Monza sta lavorando in questi giorni di calciomercato. I lombardi stanno infatti monitorando con grande interesse anche Roberto Pereyra dell’Udinese ma, secondo le indiscrezioni provenienti da Il Messaggero Veneto, la trattativa non dovrebbe andare a buon fine. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2023, Pereyra dovrebbe rimanere con i bianconeri che gli offriranno la fascia da capitano per la stagione che sta per cominciare. Chi invece sembra destinato a salutare i brianzoli è Davide Diaw: stando a Sky Sport, l’attaccante potrebbe presto firmare con il Modena, neo promosso in Serie B.

