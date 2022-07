CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ No a Marcelo e Dani Alves, piace anche Filippo Ranocchia

Calciomercato Monza news, niente da fare per Marcelo e Dani Alves

Il Monza sembra essere una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato estivo. Le voci riguardanti l’interesse dei brianzoli nei confronti di diversi campioni importanti si sono moltiplicate nelle ultime settimane a cominciare da Mauro Icardi del Paris Saint-Germain, per il quale l’amministratore delegato Adriano Galliani avrebbe avuto un incontro con la moglie e agente Wanda Nara, passando per Edinson Cavani e fino ad arrivare a Paulo Dybala, entrambi svincolati.

Altri due giocatori che sembravano essere finiti nel mirino dei biancorossi in questi giorni erano gli esterni di difesa brasiliani Marcelo e Dani Alves, tutti e due liberi di firmare a parametro zero per una squadra a loro piacimento avendo concluso le avventure con il Real Madrid ed il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Monza avrebbe però rigettato la possibilità di tesserarli dopo che i loro agenti avevano tentato di proporli a Galliani ed al ds Antonelli. L’intenzione del Monza è di puntare di più sull’italianità e su elementi giovani che possano crescre in Brianza.

Calciomercato Monza news, anche Filippo Ranocchia nel mirino

In questa finestra di calciomercato il Monza ha aggiunto al proprio organico il difensore Andrea Ranocchia, rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con l’Inter. Il trentaquattrenne non è però l’unico Ranocchia nel mirino dei lombardi che seguono appunto anche Filippo Ranocchia, centrocampista che milita nella Juventus U23. Il ventunenne potrebbe dunque vivere un’esperienza in Serie A se il Monza troverà l’intesa con la Vecchia Signora.

