CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Oggi arriva Rovella, Sampirisi e Mazzitelli verso Frosinone

Il Monza continua a cercare di potenziare l’organigo a disposizione di mister Stroppa in questa sessione estiva di calciomercato. Il tecnico dei biancorossi ha fatto sapere in conferenza stampa di puntare prima alla salvezza che al decimo posto in campionato dichiarato dall’amministratore delegato Adriano Galliani qualche settimana fa e per raggiungere questo obiettivo i brianzoli stanno per accogliere un altro calciatore da aggiungere al proprio centrocampo.

Stiamo parlando di Nicolò Rovella, ventenne originario di Segrate (in provincia di Milano) che, secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttojuve.com, starebbe per approdare al Monza con la formula del prestito secco proprio nella giornata di oggi. Acquistato dalla Juventus a gennaio, Rovella era rimasto al Genoa fino al termine della stagione prima di arrivare alla Continassa ed ora dovrebbe sposare la causa della neo promossa a titolo temporaneo dopo aver disputato quindici minuti nella sfida vinta per 3 a 0 sul Sassuolo.

Calciomercato Monza news, Mazzitelli e Sampirisi si avvicinano al Frosinone

Oltre a pensare a nuovi innesti in entrata, in questo agosto di calciomercato la dirigenza del Monza deve ragionare anche su qualche cessione così da sfoltire una rosa al momento davvero numerosa. Secondo le indiscrezioni provenienti da Sky Sport, sia Mario Sampirisi che Luca Mazzitelli sarebbero in procinto di tornare in Serie B per vestire la maglia del Frosinone. Possibile che le due società abbiano avviato i contatti in proposito in occasione del match di Coppa Italia vinto dai brianzoli sui ciociari domenica 7 agosto e adesso si attende l’ufficialità dei trasferimenti.

