Calciomercato Monza News/ Palladino può contare su Valentin Carboni. E Umtiti…. (13 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MONZA NEWS: L'ARGENTINO HA RIFIUTATO IL RIVER PLATE

Il calciomercato Monza continua a battere colpi. Il club brianzolo ha ufficializzato un’altra operazione in entrata: Valentin Carboni, fantasista e talento argentino, classe 2005 di proprietà dell’Inter, si trasferirà in prestito da mister Raffaele Palladino. L’allenatore dei brianzoli ha già mostrato la propria attenzione verso i giovani e certamente proverà a valorizzare anche questo argentino di cui si dice un gran bene. Soprattutto, il Monza ha battuto la concorrenza del River Plate che aveva provato a riportare in Argentina il giovane talento.

Nell’ultima stagione, Carboni è stato spesso aggregato alla prima squadra di Simone Inzaghi. Una curiosità su Carboni: dopo Franco Carboni (ultimo anno in Primavera a Monza sempre in prestito dall’Inter) e dopo il papà Ezequiel Carboni (allenatore U18 Monza), arriva il terzo Carboni, Valentin.

IN DIFESA IL SOGNO RIMANE SAMUEL UMTITI

Calciomercato Monza che deve ancora mettere a referto diverse operazioni. Adriano Galliani è dichiaratamente alla ricerca di un altro difensore centrale e, in cime alla lista dei desideri, rimane Samuel Umtiti, reduce da una stagione molto positiva a Lecce. Svincolatosi dal Barcellona, il difensore francese sta valutando diverse proposte pervenute nelle ultime settimane.

Altro nome accostato ai biancorossi è quello di Caleb Okoli. Il centrale non rimarrà all’Atalanta che vorrebbe cederlo in prestito per fargli acquisire esperienza prima di tornare alla corte di mister Gasperini. La strada che porta a Monza è senza dubbio percorribile e la trattativa potrebbe subire una accelerata nei prossimi giorni.

