Calciomercato Monza News/ Per Gabbiadini è sprint con il Bologna, Carboni verso Venezia (19 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MONZA NEWS: PER GABBIADINI CORSA A DUE

Una delle grandi suggestioni del calciomercato Monza risponde al nome di Manolo Gabbiadini. È difficile che il classe ’91 resti in Serie B: certo stiamo parlando della Sampdoria e di una società storica, con la quale l’attaccante bergamasco ha giocato per un totale di sei anni garantendo 176 partite e 52 gol, ma stiamo anche parlando di un giocatore che, al netto delle sfortune che ha passato in carriera, ha dimostrato di poter ancora stare al piano di sopra. Infatti il Monza lo sta cercando: il Cagliari parrebbe essersi defilato dalla corsa a Gabbiadini perseguendo altri obiettivi, i brianzoli invece devono vincere la concorrenza del Bologna che è un’altra ex squadra dell’attaccante, che pure vi ha giocato 11 anni fa.

Certo l’acquisto di Gabbiadini da parte del Monza è legato ad altre operazioni di calciomercato: ovviamente parliamo di una cessione in attacco, infatti Adriano Galliani e Raffaele Palladino sarebbero concordi nel non voler affollare troppo i reparti della squadra brianzola, così da non creare esuberi e malcontento. Qualora allora qualcuno dovesse partire, la pista Manolo Gabbiadini potrebbe realmente diventare realtà perché il Monza avrebbe poi il potere economico ed eventualmente di fascino per andarlo a prendere…

CARBONI IN USCITA

Per un possibile acquisto, il calciomercato Monza pensa anche ad una potenziale cessione. In questo momento è un fatto molto curioso che nella rosa di Raffaele Palladino ci siano tre calciatori che si chiamano Carboni: ci sono i due fratelli argentini Franco e Valentin, e poi c’è il difensore Andrea che è ancora molto giovane (22 anni) e che nel 2022 si era trasferito qui in Brianza, per la prima storica avventura in Serie A della squadra. Andrea Carboni, nonostante nel Cagliari si fosse affermato come difensore capace di stare nel massimo campionato, non ha trovato spazio; a gennaio è stato dato in prestito al Venezia con cui si è ben comportato, riuscendo in una rimonta che ha portato i lagunari a disputare i playoff.

Ora per il difensore sarebbe tutto apparecchiato per il ritorno nel Venezia: un’altra discesa di categoria, ma in una squadra nella quale il classe 2001 potrebbe essere valorizzato, trovando la sua giusta dimensione ed eventualmente tornando poi in Serie A. Il Monza però potrebbe lasciarlo andare: si parla anche di una cessione a titolo definitivo per Andrea Carboni, o comunque di un prestito con obbligo di riscatto. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, ma l’operazione di calciomercato sembra ormai definita.











