CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna e Mazzocchi più vicini, in stallo Candreva e Villar

Calciomercato Monza news, Mazzocchi e Petagna in arrivo

Il Monza continua ad essere una delle società più scatenate in questo luglio di calciomercato estivo. I brianzoli stanno infatti per potenziare il proprio reparto avanzato con l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli: il centravanti ex Milan e Spal ha superato Andrea Pinamonti dell’Inter nelle preferenze dell’amministratore delegato Galliani che tratta con il direttore sportivo azzurro Giuntoli in merito alla formula del trasferimento dato che i partenopei vorrebbero l’obbligo di riscatto non a salvezza ottenuto ma al raggiungimento di traguardi personali.

Un altro nome caldo in queste ore per i lombardi è quello di Pasquale Mazzocchi, di proprietà della Salernitana. Come riporta Il Mattino, i granata chiedono non meno di 5 milioni di euro per convincersi a lasciar partire il difensore e avrebbero chiesto al Monza di poter avere in cambio Samuele Birindelli come contropartita tecnica. Il difensore ha appena firmato un quadriennale con i biancorossi che lo hanno prelevato dal Pisa.

Calciomercato Monza news, stallo per Villar e Candreva

Detto di Petagna e Mazzocchi, ci sono altri due profili seguiti con grande interesse dal Monza in questi frenetici giorni di calciomercato. Uno di questi è Antonio Candreva, in rotta con la Sampdoria come suggerito dalle parole del tecnico Giampaolo: “Candreva è importante? Sì. Quando deciderà cosa fare io lo asseconderò.” A Sky Sport Galliani aveva comunque tenuto in qualche modo una porta aperta dichiarando: “Candreva mi piace, ma anche per lui quasi certamente direi no.” In sospeso rimane pure la situazione di Gonzalo Villar della Roma a causa della richiesta da 9-10 milioni di euro formulata dai giallorossi e l’intenzione dei brianzoli di chiudere per circa 6-7 milioni.

