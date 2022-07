CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna è vicino ma occhio a Belotti, e William Carvalho…

Calciomercato Monza news, Petagna e Belotti per l’attacco biancorosso

Il Monza vuole essere protagonista nella prossima stagione e per ottenere questo obiettivo si sta muovendo molto bene per trovare rinforzi in questa finestra di calciomercato estivo. In particolare per il reparto avanzato i brianzoli sembrano essere davvero vicini all’acquisto di Andrea Petagna che, come riporta La Gazzetta dello Sport, starebbe per tornare in Lombardia dopo l’esperienza poco fortunata con il Napoli.

L’ex milanista vuole giocare con maggior continuità ed il Monza gli offrirebbe maggiori garanzie al riguardo. Un altro profilo seguito con grande interesse dai biancorossi è, secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, quello di Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino è rimasto ufficialmente senza squadra dal primo di luglio e potrebbe arrivare a parametro zero ma sulle sue tracce si registra la presenza di diversi club della Premier League oltre che della Roma e della Juventus.

Calciomercato Monza news, William Carvalho resta un obiettivo

Detto dell’attacco, un’altra zona dove il Monza ha in mente di potenziare la rosa in questi mesi di calciomercato estivo è il centrocampo. Stando a quanto emerso nel corso di questa settimana, il nome più caldo rimane quello di William Carvalho, sotto contratto con il Betis di Siviglia fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare.

