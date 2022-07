CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna si allontana, all-in su Belotti?

Calciomercato del Monza che gira tutto intorno alla ricerca del nuovo numero 9. Danny Mota, gioiello della formazione lombarda, è una seconda punta, Caprari, arrivato dal Verona, è un esterno di attacco e Gytkjaer è un ottima soluzione partita in corso e Mirko Maric è in possibile partenza. Il duo ex Milan Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, dopo i colpi Matteo Pessina, Andrea Ranocchia e Alessio Cragno, vorrebbero regalare al proprio tecnico un giocatore capace di fare tremare i 18.568 presenti dello stadio Brianteo di Monza. Il suo nome è Andrea Belotti, chiamato il Gallo per via della sua tipica esultanza post gol.

Un attaccante che non ha rinnovato con il Torino ed è alla ricerca di una squadra. In Canada lo chiamano a gran voce (il Toronto italiano di Insigne, Bernardeschi e Criscito) ma la soluzione non è andata ancora in porto nonostante la lunghe settimane di trattative. Secondo quanto riporta Monzanews, Andrea Petagna, indiziato numero uno al ruolo di punta titolare del Monza, si starebbe defilando, lasciando più spazio all’idea Andrea Belotti, vincitore dell’Europeo con l’Italia 2020 ma giocato nel 2021 per via della pandemia Covid-19.

Calciomercato Monza: Andrea Belotti, i numeri

Iniziata la carriera con l’Albinoleffe, passa al Palermo di Maurizio Zamparini dopo 12 gol in Lega Pro. La concorrenza in Serie B a Palermo è tanta: Paulo Dybala, Franco Vazquez, Kyle Lafferty e Abel Hernandez sono tutti i nomi nell’attacco rosanero, al quale si aggiunge proprio il Gallo Belotti. In un primo momento fatica ad emergere, dopo però, a seguito anche di qualche stop di troppo dei titolari, riesce a sfruttare tutte le occasioni che gli si mostrano davanti riuscendo a trovare 10 gol in 24 partite e la Serie A al primo tentativo. In due anni Andrea Belotti passa dalla Serie C alla massima serie.

Prima stagione in Serie A con 6 gol ed il Palermo lo cede al Torino. Con la maglia del Toro si instaura un rapporto indelebile per il giocatore: 113 gol in 7 stagioni per l’attaccante ex rosanero con una menzione d’onore per la stagione 2016/17, la seconda in maglia toro, nella quale non vinse la classifica marcatori nonostante i 26 gol in campionato. A vincere il trofeo, quell’anno, Edin Dzeko con 3 gol in più dell’attaccante del Torino. Dopo 7 anni con il Torino, Andrea Belotti ha deciso di non rinnovare il suo contratto risultando svincolato nel mercato estivo. Il Monza fa sul serio in questa fase del calciomercato su Belotti; una piazza importante che potrebbe fare tornare il vero Gallo Belotti dopo gli 8 gol dell’anno passato.











