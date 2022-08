CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Pezzella e Izzo in difesa, Triestina su Maric e Lamanna

Calciomercato Monza news, Pezzella e Izzo dopo l’infortunio di Ranocchia

Il Monza è una delle squadre che si è mossa di più nel corso di questa sessione di calciomercato estivo e il lavoro dei dirigenti sembra essere tutt’altro che concluso. I brianzoli vogliono infatti potenziare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Stroppa e devono rivedere i propri piani dopo l’infortunio rimediato da Andrea Ranocchia, costretto ad un lungo stop pur essendo appena arrivato a parametro zero dall’Inter.

Per questa ragione i biancorossi, come spiega Sky Sport, vorrebbero mettere le mani su German Pezzella, già passato in Serie A con la maglia della Fiorentina ed ora al Betis Siviglia, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025. Un altro elemento che potrebbe fare al caso del Monza, secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe anche Armando Izzo, sotto contratto col Torino fino al giugno del 2024 e già nel mirino di altre squadre come Udinese, Bologna e Salernitana.

Calciomercato Monza news, Lamanna e Maric verso la Triestina

Oltre ad eventuali nuovi rinforzi in entrata, in casa Monza bisogna cercare di ragionare anche su qualche partenza per quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società per la stagione appena cominciata. In questo elenco ci sarebbero Eugenio Lamanna e Mirko Maric che, come raccontato da trivenetogoal.it, sarebbero finiti nel mirino della Triestina che sarebbe ormai vicinissima a tesserare il portiere.

