CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Piace Pablo Marì dell’Arsenal, Rovella conteso ad un club

Calciomercato Monza news, idea Pablo Marì per il reparto arretrato

Il neo promosso Monza è una delle società più scatenate in questa sessione di calciomercato estivo. Dopo aver già messo a segno dieci colpi importanti in entrata, i brianzoli non sembrano essere affatto soddisfatti e continuano a seguire nuovi profili per potenziare l’organico a disposizione in vista della stagione che sta per cominciare così da poter puntare al decimo posto dichiarato dall’amministratore delegato Adriano Galliani.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per la difesa i biancorossi avrebbero chiesto all’Arsenal il centrale Pablo Marì, ventottenne spagnolo sotto contratto fino al giugno del 2024 e protagonista lo scorso anno in prestito all’Udinese avendo collezionato 15 presenze, impreziosite da due reti, in Serie A. Nel frattempo in attacco si torna a parlare del possibile arrivo in Brianza di Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato Monza news, Rovella piace anche alla Salernitana

Per il centrocampo invece l’obiettivo del Monza per questo mese di calciomercato estivo rimane Nicolò Rovella, di proprietà della Juventus. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, anche la Salernitana sarebbe interessata al classe 2002 ma i brianzoli sarebbero in vantaggio nella corsa al calciatore sebbene mister Allegri stia premendo per trattenerlo dovendo fare i conti con gli infortuni di Pogba, McKennie ed Aké.

